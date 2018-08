Rychlobruslařka Erbanová hledá nový impulz v Polsku, ale obešla svůj tým

„Do Nizozemí jsem se před čtyřmi lety vydala za velkým dobrodružstvím a jasným cílem. Cíl se splnil a dnes mi v podobě bronzové olympijské medaile leží doma. Byly to čtyři roky plné zkušeností... Trénování ve smíšené skupině mužů a žen, nové prostředí, tréninkové metody i jiný pohled na techniku mi přinese impulz do mé bruslařské kariéry a na to se velmi těším," napsala pětadvacetiletá bronzová medailistka z trati na 500 m Erbanová na facebooku.

„Ani nezavolala, jen změnu dala na vědomí. To nepovažuji za úplně korektní. Její působení v Nizozemsku mateřský klub i svaz odsouhlasily. Měla by si především uvědomit, že nejedná jen za sebe. Je členkou Novis Teamu, reprezentantkou, která dostává i státní peníze, nemůže si přeci dělat co chce. Kdyby takhle postupovaly všechny závodnice a závodníci, v čele se Sáblíkovou a Zdráhalovou, a jednoduše odešli jinam, mohlo by to znamenat konec českého rychlobruslení. Určitě to na ostatní členy týmu nepůsobí dobře," řekl kouč Petr Novák Právu.

Jeho vztahy s Erbanovou se po rozchodu v roce 2014 nikdy úplně neurovnaly, i když na velkých světových akcích ji stále koučuje. „Aby k takovým věcem nedocházelo, vypracoval jsem nový návrh reprezentačních smluv, v němž jsou i tyto věci zohledněny. Jasně jsou v nich nastavena pravidla, tedy práva i povinnosti sportovce," dodal Novák.

Dostává i státní peníze

Erbanová je dál vedena jako členka Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp se vším, co k tomu patří. Všechny starty v rámci reprezentace má placené, stát jí přispívá i na přípravu. Takže nestrádá. Faktem je, že v minulosti se rychlobruslařský svaz těmito věcmi příliš nezabýval, což byla chyba. Teď do nich chce nový předseda Josef Nechutný zavést jasná pravidla.

„Návrh smluv jsem dostal a zabývám se jimi. Chápu trenéra Nováka, ale rozumím i Erbanové, s níž jsem o změně hovořil. Karolína měla zvolit jinou formu oznámení reprezentačnímu a klubovému trenérovi. Nebylo by ale dobré, dělat ze změny aféru, která by poškodila celé české rychlobruslení. Ani závodnice by na to neměla zapomínat při svých vyjádřeních. Nelze jí však jakkoliv sahat na státní peníze, které jako reprezentantka dostává. Mám na stole také kladné vyjádření polského svazu, který vítá příchod špičkové závodnice. Určitě je třeba nastolit jasná pravidla, ta budou stanovena v nových smlouvách," řekl Právu Nechutný.

Novák se obává, že Erbanová, která ani v Nizozemsku nedosahovala časů například na jeden kilometr, jako pod jeho vedením, může jít jako sprinterka v Polsku výkonnostně dolů. „Poláci jsou ve sprintu průměrní, i když na ně mají finského trenérského specialistu," konstatoval Novák s tím, že čas ukáže, zda bylo rozhodnutí Erbanové správné.