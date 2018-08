Střelec Kostelecký letí na MS do Čchangwonu bojovat o svoji šestou olympiádu

Třiačtyřicetiletý brokový střelec v disciplíně trap David Kostelecký letí na mistrovství světa do korejského Čchangwonu bojovat i o účast na svojí šesté olympiádě. Vyhrál v Pekingu 2008, v Riu 2016 byl čtvrtý a v Sydney 2000 šestý. Jen v Atlantě 1996 a Londýně 2012 se do finálové šestky nedostal, v Aténách 2004 chyběl. Netají se ani tím, že Tokio 2020 by bylo nejspíš jeho poslední olympiádou...

Začátkem září vás čeká mistrovství světa v korejském Čchangwonu, kde se budou poprvé rozdělovat účastnická místa pro olympijské Tokio. Máte spočítáno, o kolikátou olympiádu budete bojovat?

Letí to... Poprvé jsem střílel v Atlantě 1996, tehdy jako mladíček. Pak už jsem chyběl jen v Aténách 2004, takže Tokio by bylo šestou olympiádou, na kterou bych jel a věřím, že i pojedu. Asi bude i poslední.

Cítíte větší motivaci než před jinými šampionáty, když jsou ve hře i letenky do Tokia?

Do určité míry ano. Je to první šance, jak si vybojovat účast v Tokiu a pak mít dva roky klid. Ve hře jsou čtyři letenky, což je hodně. Na světových pohárech bývá jen jedna. Chystáme se na tenhle závod vlastně celý rok. Ale takhle přemýšlejí všichni. Bude tam sto padesát špičkových brokařů z celé planety a všichni s vidinou, že se do té šťastné čtveřice vejdou.

Kdyby to v Koreji nevyšlo...

Už jsem dost zkušený, takže si z toho nebudu dělat těžkou hlavu. Klíčový bude příští rok, kdy je těch šancí pět, i když ve hře bude méně míst, ale z těch, kteří už ho budou mít, budou padat pořadím níž, takže v závěru může stačit třeba i sedmé osmé místo. Teď by šlo opravdu hlavně o ten klid, že bych na dalších závodech nemusel přemýšlet, že střílím i o Tokio. Vybojovat účast na olympiádě je ale stále těžší. Zase nám sebrali několik míst a dali je ženám.

Cítíte dobrou formu?

Není to ono. Hledám ji celý rok. Předchozí čtyři sezóny se mi povedly, vyhrával jsem závody Světového poháru, v Riu střílel o olympijský bronz a loni jsem trefil titul mistra Evropy. Cítím se hodně unavený, jako by přišla daň za ty předchozí dobré sezóny. To se stává.

Takže si nevěříte na dobré umístění?

Tak to nemyslím, určitě se o medaili poperu, ale rozhodně nepatřím mezi favority. Zůstávám nohama na zemi, protože vím, že se to dá v jednom závodě zlomit.

Vyhovuje vám víc situace, že patříte k jasným favoritům, nebo jste raději, když se s vámi předem nepočítá?

Když necítím optimální formu, tak to přiznám. A naopak, pokud ji mám, pak řeknu na rovinu, že jsem přijel bojovat o medaili. Podstatné ale je, jak se budu cítit v Čchangwonu.

Jak jste se cítil, když jste jel v roce 2008 na olympiádu do Pekingu, kterou jste vyhrál?

Tehdy jsem cítil, že mám na dobrý výsledek. Nemluvil jsem o tom, protože se mne tehdy ani nikdo neptal. Držel jsem se v ústraní i po mistrovství Evropy, na němž jsem skončil výborným výsledkem druhý. I ten měsíc do olympiády jsem v tréninku střílel opravdu dobře. Tehdy jsem hlavně doufal, že se mi podaří formu v Pekingu prodat, což se povedlo. Současná situace je jiná a jednodušší v tom, že sám od sebe tolik nečekám, ale vím, že střílet jsem nezapomněl. Do Koreje letím s tím, že mohu sám sebe i ostatní jen překvapit. Když by mi to nevyšlo, snad alespoň pomohu družstvu.

Bude se v Čchangwonu zase střílet týmové play off jako na evropském šampionátu?

Nebude, družstva se sečtou po základním závodě. Ten evropský model je sice adrenalinový, ale hodně nespravedlivý. My jsme postupovali jako pátí, a tak i skončili, ale Slovinci, kteří by byli po základním závodě jasnými vítězi, nakonec v play off vypadli už ve čtvrtfinále.

Váš kolega Jiří Lipták, bronzový z mistrovství Evropy, vypadá, že formu má...

Jura má fazónu jako hrom. Na posledním závodě v Brně nastřílel 124 bodů, což je skvělý výsledek. Patří k favoritům a má na to, aby se popral o medaili a Tokio. Moc bych mu to přál.

Znáte střelnici v Čchangwonu?

Střílel jsem tam už v roce 2006, tehdy byla nová, ale od té doby prošla rekonstrukcí. Letos jsme tam stříleli Světový pohár, v němž Jirka Lipták skončil druhý, já sedmý a Michal Hojný devátý. Tři v první desítce, to se hned tak nepovede. Takže si na ni nemůžeme stěžovat. Velkou roli ale budou hrát povětrnostní podmínky, při těch ideálních lze očekávat velké výsledky, v opačném případě to bude loterie.

Kolik dní máte na aklimatizaci?

Letíme tuto sobotu a závod nám začíná 2. září. Ten necelý týden by měl stačit. V dubnu jsme měli asi tři dny a cítili jsme, že k ideálnímu srovnání s časem nějaký den chybí. Navíc letíme z Prahy přímo do Soulu, takže bez přestupů.