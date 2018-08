Pozor na zrádné milimetry. Češi hodlají znovu útočit

Letní přestávka končí, bitva o další mistrovské body začíná. Čeští akrobatičtí piloti se v druhé části sezóny osmidílného seriálu Red Bull Air Race chtějí posunout pořadím. Martin Šonka se pokusí z průběžného třetího místa ještě zaútočit na vysněný titul, na který ztrácí jedenáct bodů. Petr Kopfstein by pak rád výrazně vylepšil aktuální dvanáctou příčku. První šanci mají ve víkendovém závodu v ruské Kazani.

Redaktor Sport.cz na vlastní kůži vyzkoušel let s akrobatickým pilotem Petrem Kopfsteinem

Jejich obor je hodinářská práce. Jakmile posunou pákou o dva, tři milimetry víc, než je zdrávo, překročí povolené přetížení a závod pro ně končí.

Tuto nástrahu má vicemistr světa na paměti. V červnovém posledním závodě v Budapešti zvítězil a čtyři podniky před koncem ztrácí jedenáct bodů na vedoucího Australana Matta Halla a devět na Američana Michaela Gouliana.

„Cílem zůstává bojovat o titul. Druhý už jsem byl a nebylo by závodnické myslet na nižší příčky. Stáhnout se ztráta dá, Matt je taky pod tlakem a taky nesmí udělat chybu. Někdo z nás přetáhne přetížení, nebo poletí třeba příliš opatrně, jako se stalo Petrovi v Budapešti, a může se hned propadnout," přemítá čtyřicetiletý pilot Martin Šonka.

Trať ve velmi noblesní oblasti

Druhý z Čechů v seriálu Kopfstein v každém ze čtyř závodů sezóny obsadil deváté místo. Pokaždé ukazoval svou kvalitu v tréninkových letech, přesto výsledky zatím nenaplnily očekávání, se kterými Team Spielberg do sezóny vstupoval. Jako při minulém závodě v Budapešti.

„Rychle jsme výsledek hodili za hlavu, protože co nás nezabije, to nás posílí. Jsme si jistí, že k prolomení série smolných výsledků chybí velmi málo. Jen do sebe musí všechno ve správnou chvíli zaklapnout," říká karlovarský pilot.

Nad řekou Kazanka loni vybojoval skvělé 4. místo. „Trať bude hodně těžká. Ani chvíli si v ní neodpočineme a celou dobu poletíme ve velkém přetížení. Velmi zajímavé, i když já osobně bych snesl ještě mnohem techničtější trať," popisuje Petr Kopfstein.

Hlavní město Tatarstánu je považováno za metropoli ruského sportu a patří k vůbec nejkrásnějším městům Ruska. „Kazaň je nádherná. Cítil jsem se tam jako na pobřeží Spojených států, protože trať je postavená ve velmi noblesní oblasti. Zajímavostí je, že se startuje z motoristického Kazan Ringu, kde je úzká dráha a přistání není jednoduché," líčí Kopfstein.

Sobotní kvalifikace začíná v 15:00 SEČ. Nedělní závod odstartuje ve 12:00. Celý program můžete sledovat na www.redbullairrace.com. ČT sport odvysílá ze závodu záznam v pondělí od 0:55.