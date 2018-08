Šonka triumfuje i v Kazani a dramatizuje bitvu o titul

Hulákal radostí na celý kokpit. V sobotní kvalifikaci skončil až dvanáctý, což pro něj bylo obrovské zklamání. V neděli ovšem nad metropolí Tatarstánu řádil. Martin Šonka soupeře dokonale uspal a ošálil, byl nejrychlejší ve všech kolech hlavního závodu.

„Vítězství je jednoznačně zásluhou celého týmu, protož jsme museli tvrdě pracovat," naznačuje vítěz, že vyhodnocení dat ze soboty se vyplatilo. Dlouho do noci s týmem bádal, co je špatně. "Vzhledem k tomu, jak dopadla kvalifikace, je vítězství neskutečně cenné. Večer jsme několik hodin analyzovali každý detail, dlouho jsme nemohli přijít na to, jak zrychlit. A práce se vyplatila, povedlo se nám zapeklitou skládačku dát dohromady. Jsem pyšný," raduje se Šonka.

Loni ztratil mistrovský titul až posledním letem celého šampionátu. Letos útočí zezadu a náležitě bitvu o celkové prvenství dramatizuje. V čele pořadí se drží Američan Michael Goullian, už jen šest bodů za ním jsou Šonka a Australan Matt Hall. Nikdo další reálnou šanci nemá.

Na titul teď nemyslí

Čtyřicetiletý Šonka v Kazani nejprve porazil Španěla Juana Velardeho. V dalším souboji zvítězil nad Britem Benem Murphym, jenž v předchozím kole vyřadil Kopfsteina. Ve finále pak Šonka předčil americké duo Goulian, Kirby Chambliss a připsal si čtvrtý triumf v kariéře. "Mám opravdu velkou radost. Šlo o jeden z nejtěžších závodů jak pro mě osobně, tak pro tým. Pomohly nám jak dobré, tak špatné zkušenosti z předchozích závodů. Opravdu vybojované," poukazuje Šonka.

O celkovém vítězství zatím nepřemýšlí. "Titul teď neřeším. Je před námi další velký úkol a už teď začínáme myslet na závod ve Wiener Neustadtu, kam přijede spousta českých fanoušků. To je pro nás teď meta. Na cokoliv dalšího nemá smysl plýtvat energií."

Petra Kopfsteina se drží smůla. Neprošel těsně z prvního kola a také v pátém letošním závodě obsadil devátou příčku, už popáté... Se ziskem deseti bodů je tak celkově dvanáctý.