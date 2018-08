Nejen Erbanová. Křehký vztah sportovce a trenéra může přerůst ve válku

Bronzová medailistka z letošních zimních her v Pchjongčchangu včera informovala o svém rozhodnutí Český olympijský výbor, prohlášení zaslala do ČTK a později jej vyvěsila i na svém facebookovém profilu. "Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům," uvedla.

Specialistka na krátké tratě opustila Novákovu tréninkovou skupinu, v níž jako hlavní hvězda září Martina Sáblíková, v roce 2014 a vydala se na vlastní pěst za sprinterským tréninkem do Nizozemska. V posledních dvou letech se dokázala prosadit do nejužší světové špičky a své snažení letos korunovala bronzem na hrách v Koreji. Náhlé změny v Nizozemsku ji ale donutily hledat nové angažmá a nakonec našla místo v Polsku. To trenér kritizoval a Erbanová následně šokovala všechny oznámením o ukončení kariéry.

Kompletní pozadí celé „kauzy" zná jen sama závodnice, trenér a pár dalších zasvěcených. Přesto je případ v něčem podobný jiným momentům v českém sportu, kdy křehký vztah sportovce a trenéra přerostl v otevřený střet, po němž zůstala ve veřejném prostoru hořká pachuť. Vybavíte si ještě další?

Gabriela Koukalová x Jindřich Šikola

Možná ještě větší šok než Karolína Erbanová způsobila letos v českém sportu Gabriela Koukalová. Biatlonová hvězda přišla vinou tajemných potíží s lýtky o většinu sezóny včetně olympijských her, následně ukončila kariéru a navrch vydala životopisnou knihu, v níž obvinila někdejšího kouče ženského týmu Jindřicha Šikolu z despotického jednání, které ji dovedlo k anorexii.

Gabriela Koukalová (vlevo) ve své knize obvinila Jindřicha Šikolu, že ji svým chováním dovedl k anorexii.

PRÁVO/Vlastimil Vacek

Zuzana Hejnová x Falk Balzer

Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek před dvěma lety hledala nový impulz u německého kouče Falka Balzera, po pouhých sedmi měsících ale spolupráci i přes zisk stříbra na HME v Bělehradě ukončila a vrátila se ke své trenérce z mládí Daně Jandové. Posléze pak čelila Balzerovým útokům na sociálních sítích, kde bývalý vicemistr světa jedovatě komentoval každý její neúspěch.

Šárka Strachová (Záhrobská) x Petr Záhrobský

Hodně silně veřejným míněním rezonoval případ nejúspěšnější české alpské lyžařky v historii Šárky Strachové, rozené Záhrobské. Její otec Petr svérazným stylem „proti všem" dovedl dceru na slalomářský vrchol a ke kompletní sadě medailí z MS (2007 zlato v Aare, 2009 stříbro ve Val d'Isére, 2005 bronz v Santa Caterině). V roce 2009 ale Strachová z kruhu rodinné despocie vystoupila a neshody nakonec řešila u soudu – otec jí měl po rozchodu připravit o téměř deset miliónů korun. Strachová, v jejíž sbírce je rovněž bronz ze ZOH 2010 a třetí místo z MS v Beaver Creeku v roce 2015, nakonec soudní řízení nechala před třemi lety zastavit a otci odpustila.

Šárka Záhrobská s otcem Petrem a euforie ze světového zlata v roce 2007. Rodinný podnik se nakonec rozpadl a neshody řešil soud.

ČTK/Stanislav Peška

Volejbalistky x Táňa Krempaská

Specifický byl případ z roku 2010, který otřásl českým volejbalem. Hned dvanáct hráček tehdy po evropském šampionátu v Polsku sepsalo petici, v níž se pod hrozbou opuštění reprezentace dožadovalo neprodloužení smlouvy s trenérkou Táňou Krempaskou a angažování zahraničního kouče.

Markéta Tomanová (druhá zleva) byla v roce 2010 jednou z rebelek, které se postavily proti trenérce Táně Krempaské.

ČTK/Tomáš Pirkl