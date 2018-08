Sáblíková ke sporu: Některé věci, které Kája tvrdí, nejsou podle mě úplně fér

Sáblíková reaguje dnes ráno na vlastním facebookovém profilu a pondělnímu vyjádření Erbanové se podivuje.

"V první řadě mě tvrzení Káji hodně překvapilo a zamrzelo," píše největší hvězda českého rychlobruslení, která stejně jako později Erbanová začala kdysi u Nováka.

Sprinterská specialistka Erbanová v roce 2014 spíše vytrvalecky laděný český tým opustila a zamířila za přípravou do Nizozemska. Před dvěma týdny oznámila, že se dál bude chystat s polskou reprezentací a tento týden šokovala informací, že s rychlobruslením končí. Nováka obvinila ze lží, povýšeného a manipulativního chování v dobách dřívějších i současných.

"Co vím, tak spolu s Petrem v posledních měsících vůbec nekomunikovali, takže těžko mohlo docházet k nějakým konfliktům," potvrzuje dnes Sáblíková Novákovo vyjádření, že v poslední době s Erbanovou nebyl vůbec v kontaktu.

Píše též o Novákem zmiňovaném svazovém e-mailu, kterým funkcionář Jindřich Pařík žádal Erbanovou o upřesnění, jak a s kým se dál bude chystat a jak vše má zabezpečeno.

Rovněž tak v e-mailu byla zmínka o nově tvořené reprezentační smlouvě, testech a schůzce reprezentantů v září.

"Stejný e-mail jsem dostala já a týkalo se to i ostatních reprezentantů. Takže si nemyslím, že by jí někdo ubližoval. Dost se ve svém vyjádření opřela do Petra. Stejně jako on, ani já nechci reagovat na její osobní výpady, ale něco bych přece jen chtěla uvést na pravou mír," pokračuje Sáblíková a vrací se ještě k době, kdy trénovali všichni společně.

"Petr z ní nechtěl udělat vytrvalkyni, jak se dočítám. Jen dobře věděl, že musí trénovat i delší tratě, třeba 1500 metrů, aby v koncovce kiláku „neumírala". Každý trenér má svoje metody, svoje názory. Buď je závodník akceptuje, nebo ne. Pak má volbu zůstat, odejít, skončit..." uvádí Sáblíková.

Erbanová si vybrala cestu odchodu. Nejprve do země tulipánů. "Naše vztahy se jejím přesunem do Nizozemska sice narušily, ale nedošlo k tomu, že bychom jí nepřáli úspěch. Když například vyhrála ME v Holandsku, přišli jsme jí pogratulovat a všichni s ní poslouchali uprostřed staďáku českou hymnu. Z každé české medaile jsme měli radost, protože pomáhala českému rychlobruslení," přibližuje Sáblíková.

Pohled Erbanové se jí v některých směrech nelíbí. "Možná to bylo v emocích, ale některé věci, které Kája ve svém prohlášení tvrdí, nejsou podle mě úplně fér. Nemá cenu je rozpatlávat, sama nejlíp ví, že jsme vždycky fungovali jako tým, že jsme malý sport, a tak jsme si všichni pomáhali," píše s dodatkem, že Erbanové přeje, aby se měla dobře, ať už se bude věnovat čemukoliv. "Víc se k tomu už nechci a nebudu vyjadřovat," dodává.

Žádné další vyjádření neplánovala ve svém pondělním oznámení ani Erbanová.