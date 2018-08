Squashisté jdou do boje o Evropu. Cílem je první desítka

Čeští squashisté bojují na mistrovství Evropy v rakouském Grazu. Cílem pro Martina Švece nebo Annu Serme je dostat se mezi nejlepší desítku. „Dobrých hráčů, kteří jsou kolem padesátého místa světového žebříčku, tam bude opravdu hodně. První desítka by byla skvělá, ale bude to opravdu těžké," komentuje své ambice Švec, který vyzve v úvodu Nizozemce Toma Schreurse. To Anna Serme se utká s Maďarkou Gabriellou Csókási. Do turnaje zasáhnou také Jakub Solnický a Olga Kolářová.

Nejvýše je na světovém žebříčků z účastníků bojů o Evropu Němec Raphael Kandra (22. místo). Mezi favority patří i Španěl Borja Golan, který vyhrál tento turnaj před dvěma lety v Praze. Kvůli zranění se odhlásil Daniel Mekbib, česká jednička. Mezi ženami je v Rakousku první nasazená Millie Tomlinsonová, 27. nejlepší squashistka světa. Právě na ni by narazila Anna Serme v případě postupu do druhého kola.

„Bude to náročné, ale evropský šampionát beru jako dobrý test na novou sezónu. V ní se chci soustředit na turnaje PSA a být co nejvýše na světovém žebříčku," prohlásila Serme, která převážně žije ve Francii, kde dokončila studia na prestižní univerzitě. Podobné cíle má také Martin Švec. „Chci se dostat do první stovky, klidně i výš. Kdybych zakončil sezónu v první osmdesátce, bylo by to skvělé."

Švec společně s Mekbibem navázali v loňské sezóně na Jana Koukala, když dokázali vyhrát turnaj PSA. Podobné výsledky chtějí přidávat také letos. „Rád bych se dostával na větší turnaje, chci se orientovat na desetitisícovky nebo dvacetitisícovky. Turnajů nejnižší kategorie chci hrát tak pět," tvrdil Švec, který k tomu přizpůsobil také přípravu. „Hodně jsem zesílil, ale zároveň se připravuji také po mentální stránce."

Čeští squashisté zahájí utkání na mistrovství Evropy v Rakousku během dnešního odpoledne. Jakub Solnický vyzve Rumuna Vasileho Hapuna a Olga Kolářová se utká s domácí Theresou Kassnigg. Finále jsou na programu v sobotu.