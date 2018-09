Sáblíková překvapila. Nasadila boxerské rukavice!

Martina Sáblíková našla nový doplňkový sport. Cyklistiku letos vynechává, a tak ji zlákaly bojové sporty. Poprvé nasadila boxerské rukavice a zkusila si krátký trénink, který vedl Vlado Idranyi. „Bylo to bezvadné. Ta energie, která z toho jde, je neuvěřitelná. Snad si to ještě zopakuju,“ taková byla první reakce trojnásobné olympijské vítězky v rychlobruslení. Trénink málem ale vůbec nebyl. Martina Sáblíková musela řešit nečekaný problém. Jaký, to se dozvíte v našem videu.