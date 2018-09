Po triumfu k narozeninám skromnější cíle. Frintová chce ve finále MS udržet dvacítku

Frintová ve Varech získala dva dny před pětatřicátými narozeninami jubilejní desátý triumf na podnicích Mezinárodní triatlonové unie a mezi svými úspěchy ho zařadila hodně vysoko. „První vítězství, od kterého již uplynula pěkná řádka let, bylo určitě speciální. Vyhrát na domácí půdě je však cennější. A snad to také trochu pomůže i celému triatlonu v Česku. Jsme stále malý sport a takový výsledek zaregistruje mnohem širší okruh lidí," líčila během balení do Austrálie.

Pro českou reprezentantku bylo povedené vystoupení v lázeňském městě zadostiučiněním po nezdarech, které jí v letošním roce potkaly vinou zdravotních potíží. „Po skvělém začátku a 7. místu v závodě mistrovství světa v Jokohamě se sezóna kvůli zdravotním problémům vůbec nevyvíjela podle mých představ. Jsem moc ráda, že se mi na domácí závod i přes všechny komplikace povedlo připravit a hlavně také ho takticky celý zvládnout," pochvalovala si.

Vleklé potíže Frintová připisuje nedoléčené viróze. „Každý sportovec se snaží vždy co nejrychleji naskočit zpět do tréninku. Byl to i můj případ. Původní virózu jsem zcela nedoléčila a problémy se mi poté opakovaně vracely i díky zaoceánským přeletům a velkým teplotním skokům," uvědomuje si.

I přes citelné tréninkové manko ale domácí jednička drží svou pozici mezi světovou elitou a postavení chce potvrdit i v Austrálii. „Cíle jsou samozřejmě skromnější než v Karlových Varech. Ráda bych udržela 20. místo ve světovém žebříčku, které mi před tímto závodem náleží, popřípadě ho ještě trochu vylepšila. Nějaké dramatické posuny se již bohužel během jednoho závodu nedají očekávat," říká otevřeně Frintová, jíž po závodu u protinožců čeká přesun na Světový pohár do Číny.

Podzimní program pak Frintová upraví podle podmínek. „Vše bude záležet hlavně na mém zdravotním stavu a také chuti protahovat už tak dlouhou sezónu. První závod jsem absolvovala už začátkem března v Abú Zabí," dodala úspěšná triatlonistka.