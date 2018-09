Ondra: Stříbro je ideální motivace

„Nevyšlo to sice na vítězství, ale zklamaný nejsem. Stříbro je ideální motivace, uvidíme, jak to dopadne příští rok na mistrovství světa v Tokiu a pak na olympiádě. Bylo to každopádně zajímavé, že jsme si kombinaci mohli vyzkoušet a víme, na co se zaměřit," řekl Ondra.

Kombinace, tedy lezení na obtížnost, rychlost a bouldering, se v tomto spojení na velké akci konala poprvé. Co tedy nejlepšímu českému lezci premiéra ukázala?

Rychlostní specialista šanci nemá

„Že rychlost bude přece jen důležitá. Bylo totiž těžké odhadovat, jestli má nějaký rychlostní specialista šanci se do kombinace dostat. A ukázalo se, že asi nemá," poznamenal. Znamená to, že do finále se v Japonsku zřejmě probojují jen lezci zaměření na bouldering a lezení na obtížnost, tudíž jeden z nich vyhraje i lezení na rychlost, ve kterém si Ondra moc šance nedává. Za velkého „sprintera" se nepovažuje.

„Kdyby se tam ale dostal rychlostní specialista, tak by ukradl první místo někomu, kdo bude dobrý v lezení na obtížnost a bouldering. Ta jednička je přitom strašně důležitá," vykládal Ondra. Proč? V kombinaci zvítězí ten, kdo bude mít nejnižší součin pořadí v jednotlivých závodech. „Musím se tedy zlepšit v rychlosti, abych byl třeba v půlce výsledkové listiny," ví Ondra, na co se zaměřit.

V následujících dnech ho ale čeká v Bosně a Hercegovině další natáčení cestopisu Balkánem nahoru a dolů, na kterém spolupracuje s Českou televizí. V listopadu se pak chystá znovu na stěnu El Capitan v Yosemitech. „Cílem je jedna cesta, kterou jsem nelezl a která nebyla nikdy vylezena stylem on sight, což znamená, že ji neznáte a všechny délky musíte vylézt na první pokus," uzavřel.