Gigantické svaly v akci. Bestie je v Praze

Do Prahy přijela Bestie. Kulturista Roelly Winklaar, který má přezdívku The Beast. Obrovské, masivní, gigantické. To lze říct o jeho svalech. Před dvěma týdny dosáhl životního úspěchu na soutěži Mr. Olympia, když skončil třetí. Teď bude závodit v Praze, na EVLS Prague Pro. Loni v české metropoli vyhrál, letos chce vítězství obhájit. „Forma je dobrá. Je to moje poslední soutěž, bylo by fajn sezónu zakončit titulem,“ říká jedenačtyřicetiletý Winklaar.