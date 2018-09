Dvaadvacátý mistrovský titul? Baseballoví Draci hoří nedočkavostí

Draci jsou jednoznačnými favority. Vyhráli základní část extraligy i nadstavbu a postoupili do finále přímo, Arrows vyřadili v semifinále ve dvou zápasech Eagles Praha.

"Naše síla v celé sezoně byla v kvalitních nadhazovačích a také v dobré obraně. I když mají naši soupeři silný tým a daří se jim na pálce, tak věřím, že potvrdíme roli favorita a vyhrajeme. Rozhodně nás sbírání mistrovských titulů neomrzelo. Uděláme všechno pro to, abychom kolekci rozšířili," řekl ČTK manažer Draků Arnošt Nesňal.

Arrows ani v jedné z pěti dosavadních účastí ve finále nezískali více než jedno vítězství. Jednou vyšli zcela naprázdno. Hrající kouč ostravského týmu Aleš Navrátil považuje za možnou cestu k úspěchu skórovat v zápase co nejdříve. "Jinak není co vymyslet. Rozhodnutí padne na nadhazovacím kopci. Důležité bude udělat co nejméně chyb," řekl Navrátil.

Po pátečním startu v Brně bude finálová série pokračovat v sobotu od 16:00 v Ostravě a třetí utkání je na programu v neděli od 14:00 opět v Brně. Případné pokračování je připraveno na pátek 5. října v Ostravě a o den později v Brně.