Baseballisty Arrows Ostrava dělí jediná výhra od titulu

Domácí Arrows získali v třetí směně tři body a v následující zvýšili na 4:1. Brňané v sedmé směně snížili na nejtěsnější rozdíl, ale víc jim ostravský nadhazovač Chris Burkholder nedovolil. Dva body vítězů zařídil Terrell Joyce.

"Je to euforie, cítíme se velice dobře. Vedeme dva nula, máme to ve svých rukách. Budeme se snažit to potvrdit v zítřejším zápase. Věříme si, chceme získat první titul pro Ostravu," prohlásil Aleš Navrátil, hrající kapitán Arrows. "Opět nám vycházela naše taktika. Agresivní hrou jsme si vytvářeli šance a vyvíjeli jsme tlak na obranu. Jsme rádi, že se na to na Draky daří," dodal.

Arrows hrají o extraligové zlato pošesté, v pěti předchozích finálových sériích na brněnské hegemony nestačili. Draci usilují o dvaadvacátý titul, získají ho však jen v případě, že už neprohrají.

"Byla to velká bitva, ale oproti pátečnímu zápasu jsme se zlepšili. V zítřejším zápase musíme být určitě agresivnější. Věřím, že to v neděli vyjde," prohlásil nadhazovač Draků John Hussey, který dnes vyautoval 11 ostravských pálkařů.