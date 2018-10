Zlomenina svalnatou Bestii v Praze nezlomila

Bolel ho každý krok. Zmobilizoval ale všechny síly a v Praze přesto vyhrál. Kulturista Roelly Winklaar, kterému se říká „Holandská Bestie“, nastoupil do finále soutěže EVLS Prague Pro na výstavišti v Letňanech se zlomeným palcem na noze a i s tímto zraněním dokázal obhájit loňské vítězství. Dotáhli ho k němu fanoušci.

„Fanoušci byli úžasní. Dodávali mi sílu, na pódiu jsem proto necítil žádnou bolest," řekl muž, který se pyšní gigantickými svaly hned po vyhlášení výsledků. Vzápětí ale přiznal:

"Bylo to moje nejbolestivější vítězství." A hned po rozhovoru k němu spěchali zdravotníci. Co se zlomeninou ve volné sestavě předvedl, na to se podívejte v našem videu.