Benjamínek znovu v akci! Nejmladší česká olympionička se vrací pod pět kruhů

Olympijské hry mládeže, jejichž třetí letní ročník uvítá od 6. do 18. října argentinské Buenos Aires, je pro řadu mladých sportovců předstupněm budoucích účastí na „velkých“ olympiádách. Podobně pomohly nastartovat kariéru kajakáře Jiřího Prskavce či plavkyně Barbory Závadové v Singapuru 2010, o čtyři roky později si olympijskou atmosféru v čínském Nankingu osahala třeba výškařka Michaela Hrubá.

Plavkyně Barbora Seemanová ale absolvuje opačnou cestu. Předloni zamířila v 16 letech na olympiádu do Ria jako nejmladší členka české výpravy. A o dva roky později se dočká v Buenos Aires debutu na olympiádě mládeže.

Vzpomínky ožily

Když v pondělí večer dorazila na letiště v pražských Kbelích, aby zamířila na téměř dvacetihodinový let vládním speciálem do Argentiny, ožily v ní vzpomínky na cestu do Ria. „Zrovna jsem si vzpomněla, jak jsem tady stála u jedné zdi, kolem mě hromada novinářů a já nevěděla, kam odpovídat dřív,“ vybavovala si, jaký zájem coby benjamínek výpravy vzbudila.

„Celkově na Rio vzpomínám hodně, to byl neskutečný zážitek do konce života,“ vypráví Seemanová, kterou v Buenos Aires čekají závody ve volném stylu, motýlku i polohové štafetě.

„Chci si zaplavat osobní rekordy, samozřejmě bych se chtěla podívat do finále. A doufám, že si zase užiju takovou srandu s týmem jako v Riu,“ těšila se plavkyně, která se o víkendu při Světovém poháru v Eindhovenu nominovala na MS v krátkém bazénu na kraulové dvoustovce.

Esem i Malíková

Celkem do Buenos Aires odcestovalo 52 českých sportovců ve věku 15 až 18 let. Esem výpravy by měla být čtvrtkařka Barbora Malíková, která je úřadující dorosteneckou mistryní světa i Evropy, ale v závěrečné přípravě ji omezovaly bolesti zad.

„Na tyto soutěže se ale nejezdí prvoplánově pro medaile. Jsou to mladí sportovci, neznáme konkurenci,“ připomíná sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Dosud získalo Česko na mládežnických hrách čtyři zlaté. V Singapuru 2010 judista David Pulkrábek a tenista Jiří Veselý a v Nankingu 2014 smíšená štafeta bikerů, jediným zimním vítězem je sdruženář Tomáš Portyk z Innsbrucku 2010.