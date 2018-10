Konec nadějí! Obhájce titulu startovat v letošní Velké pardubické nebude

Postihla ho malá sportovní tragédie. Jan Kratochvíl nebude kvůli zranění startovat na letošní Velké pardubické a přijde tak o šanci obhájit loňský triumf s koněm No Time To Lose. Sedmadvacetiletý žokej o tom informoval před začátkem pátečního losování 128. ročníku.

Jan Kratochvíl slavil v sedle hnědáka No Time to Lose triumf v 127. ročníku Velké pardubické. K obhajobě však nenastoupí

Kratochvíl si zlomil ruku během zářijového dostihového mítinku v Pardubicích po pádu s koněm East River, přesto stále věřil, že v sedle příští neděli nebude chybět. „Naději jsem živil do deseti hodin pátečního dopoledne. Po kontrolních rentgenech v Plzni u pana doktora Tomana jsem se ale rozhodl, že by bylo nevhodné, abych v takovém stavu sedal na takového koně, jakým je No Time To Lose," řekl Kratochvíl, který si po pádu zlomil pažní kost v krčku.

„Popraskala mi i hlavice kosti, takže jsem absolvoval operaci s několika šrouby do hlavice. Spousta lidí se snažila dělat maximum, abych byl do Velké připraven, ale bohužel," posteskl si.

No Time To Lose tak dostane náhradního jezdce, jímž bude Josef Váňa mladší. „Jde o nejkvalitnější náhradu, která může být. Je to stájová jednička a koně zná," dodal Kratochvíl.