Na závěr SP v orientačním běhu byla Janošíková 10. ve sprintu

Alexanderssonová se po třech méně úspěšných závodech v Česku dočkala ve sprintu vítězství. Trať postavenou v uličkách historického centra Mladé Boleslavi s 20 kontrolami absolvovala o 22 sekund rychleji než druhá Finka Maija Sianojaová. Za nimi skončila Judith Wyderová ze Švýcarska, která ve čtvrtek vyhrála závod v knock-out sprintu a v pátek byla součástí vítězné švýcarské štafety.

Janošíková byla s 10. místem spokojená. "Výsledek je super, je to zase posun vpřed, ale s výkonem nejsem tak spokojená. Nebylo to úplně čisté, byly tam nějaké mušky," řekla ČTK Janošíková. V příští sezoně se chce soustředit na své poslední mistrovství světa v juniorské kategorii. "Ve sprintu už je taková rutina a dokážu se prosadit i na světové úrovni, v lese je to víc o zkušenosti a mě ještě čekají roky dřiny," dodala.

Mezi muži byl ve sprintu nejrychlejší Švéd Jonas Leandersson, který o sedm sekund porazil Belgičana Yannicka Michielse, o další sekundu zaostal staronový pohárový šampion Kyburz.

Král, vítěz čtvrtečního knock-out sprintu, se jako jediný z Čechů vešel do dvacítky, sobotní vítěz závodu na krátké trati Miloš Nykodým doběhl dvaadvacátý.

"Dnes to byl takový průměrný výkon, předchozí tři závody byly ale pro český orientační běh taková pohádka," řekl ČTK trenér českého týmu Radek Novotný. Domácí závodníci získali ve finále SP dvě zlaté medaile a bronz ze štafet. "Je to nádherná tečka na závěr," dodal kouč, který tým za několik měsíců po 16 letech předá dosavadnímu reprezentantovi Janu Šedivému.

"Šéda je zrovna ten, kdo si vždycky nejvíc uvědomoval, co to znamená ten tým řídit, to jsem z něj vždy cítil. Takže nemám obavy, že by nebyl v obraze. Myslím si, že je potřeba změna, takže určitě nebudu mít tendenci mu moc radit," doplnil.