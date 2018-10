Konec vítězné série, Šonka v USA zaváhal a přišel o vedení v Air Race

Šonka ovládl předchozí tři evropské díly Air Race v Budapešti, Kazani a Wiener Neustadtu a do Spojených států amerických dorazil jako lídr. V Indianapolis však roli favorita nenaplnil, už v prvním kole prohrál s domácím Kirbym Chamblissem. Šonka tak obsadil celkově desáté místo a získal pouze bod. Druhý český pilot v seriálu Petr Kopfstein byl třináctý.

Do čela Air Race se před finálovým závodem, který se koná 18. listopadu opět v USA v texaském Fort Worth, dostal díky dnešnímu triumfu Američan Michael Goulian. Se ziskem 70 bodů vede před Šonkou o pět bodů.

Český vicemistr světa přitom přijel do Indianapolis s šestibodovým náskokem a za určitých okolností už mohl slavit titul. Nakonec pro něj ale závod skončil velkým zklamáním. "Ještě nevíme úplně přesně, proč letadlo neletělo, ale vypadá to na špatné nastavení směsi paliva motoru, což znamená, že motor neměl optimální výkon. Musíme stáhnout všechna data a detailně je projít. Letěl jsem víceméně, jak jsem si naplánoval, ale bylo to pomalé. Letadlo nám zkrátka neletělo tak, jako včera při kvalifikaci," vysvětluje Šonka o více než jeden a půl sekundy horší čas.

Titul ještě rozhodně nevzdává

Ze závodu si tak odváží jen jediný bod. O naději na titul sice nepřišel, ale ví, že teď bude jeho role hodně těžká. "Nedá se nic dělat, bohužel není každý den posvícení. Závod se nám zkrátka nevydařil a Mike Goulian vede o pět bodů, ale my rozhodně nic nevzdáváme. Na našem sportu je krásné, že se v něm může stát absolutně cokoliv. I když teď ztrácíme, věřím, že v posledním závodě v Dallasu můžeme vyhrát a uvidíme, co se stane pak. Mike bude teď ten, kdo bude pod tlakem, navíc hned za námi je Matt Hall, se kterým se také musí počítat."

Poslední závod se letí 17. a 18. listopadu v Dallasu. Šonka s týmem zůstává v USA a hodlá se věnovat práci na letadle. "Čekají nás nějaké úpravy a testování, hned po finálovém závodě se totiž letadla zabalí do boxů a jedou lodí do Abu Dhabi na první zastávku příštího ročníku. Teď je tedy jediná možnost, kdy se na letadle dá pracovat. Určitě také doufáme, že nám úpravy pomohou v posledním závodě, takže přijedeme připravení," uzavírá Šonka.