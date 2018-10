Riskovat karambol nechce. Hybnost ruky je hrozně omezená, mrzí obhájce titulu

Potkala ho nehorázná smůla. Jan Kratochvíl se chystal na obhajobu prvenství ve Velké pardubické, jenže zářijová fraktura pravé ruky jeho naděje rozmetala. I když sedmadvacetiletý žokej dlouho věřil, že slavný překážkový dostih stihne, nakonec nedělní start odpískal. Loňského šampióna No Time To Lose povede místo něj Josef Váňa mladší.

Loni žokej Jan Kratochvíl na koni No Time To Lose slavil vítězství ve Velké pardubické, letos na startu nebude.

Cítíte velkou frustraci?

Je mi to líto, ale snažím se být profesionální. Sedět na prvním favoritovi a nebýt připravený, si prostě nedokážu představit. Všichni mi pomáhali, třeba paní fyzioterapeutka, která je opravdu výborná a snažila se s rukou dělat zázraky, jenže já nechci riskovat nějaký karambol. Kariéru mám pořád před sebou, kdybych náhodou upadl, hrozně těžko by se to dávalo dohromady.

Úraz jste utrpěl během rámcového dostihu v Pardubicích. Tušil jste po pádu hned, že je zle?

Věděl jsem, že jde o zlomeninu. Mám s tím už zkušenosti. Když jsem zahýbal rukama, nohama a pak cítil v pravé ruce, jak mi v ní křupe, měl jsem jasno. Říkal jsem si, že je to v háji. Ale pan doktor Brož mě tam okamžitě uklidňoval, ať nezmatkuju a nevěším hlavu. Že se uvidí po vyšetření.

Lékaři při něm odhalili zlomeninu pažní kosti v krčku a s operací neotáleli.

Proběhla hned další den ráno v Plzni u pana doktora Tomana. Do hlavice, která popraskala, mi vložili několik šroubů a také hřeb do pažní kosti, aby se to všechno zpevnilo. Po zákroku byla asi sedmdesátiprocentní naděje, že Velkou pardubickou stihnu. Ruka je výborně operovaná, ale její hybnost je hrozně moc omezená. Nedokážu do ní vzít těžké věci.

Definitivně jste se rozhodl až v pátek po kontrolních rentgenech. Cítil jste už v týdnu, že to nepůjde?

Ve čtvrtek jsem jel na tréninku do kopce s mladým Pepčou Váňou. Otěže jsem držel v jedné ruce a druhou měl přitisknutou k tělu. V tu chvíli jsem tušil, že to asi nevyjde. Je to pořád citlivé. V noci se budím, jak mám ruku v klidu, tělo se s tím pořád snaží prát.

Probíral jste s trenérem Josefem Váňou, vaším šéfem, svůj start v závodě?

Nechal to pouze na mně. Shodou okolností ležel zrovna ve stejné nemocnici, protože podstoupil endoprotézu kyčle. Byl jsem se za ním podívat, jestli něco nepotřebuje. Vypadá moc dobře. Když jsem tam ležel já, taky mě chodil navštěvovat.

Takže jste udělali poradu netradičně na nemocničním pokoji?

Probírali jsme to normálně, jako bychom byli v kanceláři. Akorát on u toho ležel. (úsměv)

No Time To Lose patří opět k největším favoritům. Na startu nakonec nebude kvůli viróze Theophilos, který z koní bude obhájci titulu nejvíc šlapat na paty?

Nepřijede Urgent de Gregaine, který mohl pořadím zamíchat a tím pádem jsou ve startovní listině koně, které se celoročně potkávají. Některým to sedne víc na jaře, jiným zase na podzim, jeden kůň má rád kilometr navíc, druhému to naopak tolik nevyhovuje. No Time To Lose ukázal svoji sílu a věřím mu nejvíc. Myslím, že právě ten kilometr navíc je pro něj ideální. Nebezpečný bude Ange Guardian stejně jako Tzigane Du Berlais, který v poslední kvalifikaci předvedl skvělý finiš. Honza Faltejsek ho nechal být a šetřil ho až do tohoto dostihu. Nesmím zapomenout ani na Vicodyho s Pepou Bartošem.

V neděli budete v Pardubicích pouze v roli diváka. Budou vás na tribuně svrbět ruce?

Rýsuje se, že bych mohl jako expert spolukomentovat závod pro Českou televizi. Snad to dopadne, bylo by to pro mě odlehčení toho dne.