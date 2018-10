Po Plzni si chce futsalová Sparta smlsnout i na Slavii. Nic než výhra nás nezajímá, říká kouč

Vyhrocené bitvy to byly už v minulé sezóně, borci v rudých dresech zvládli hned pět ze šesti derby. V play off vyhrála Sparta jasně 3:0 na zápasy. Soupeř ale udělá všechno, aby vyválčil body. „Je to důležitý zápas, pořád se ale hraje jen o tři body. Kdyby se jich za derby dávalo třeba devět, to by teprve bylo," směje se den před výkopem trenér Sparty.

Nicméně je jasné, že zápas bere nesmírně vážně. „Je to nejdůležitější utkání, jaké Sparta může hrát. Hned po utkáních s Plzní jsme to hráčům začali zdůrazňovat, ukazoval jsem jim videa. Fotbalová, i ta, kdy jsme Slavii porazili ve futsale. Máme řadu nových hráčů a ti musí cítit, co tenhle zápas pro Spartu a její fanoušky znamená," přesvědčuje.

Posílila i Slavia, ale to Simitčimu vrásky nedělá. „Mají nové hráče, ale mě zajímá náš výkon. Strach musí mít oni z nás, my máme super tým. Jsme určitě silnější než v minulé sezóně," věří. Doufá i v to, že jeho hráči zvládnou velké emoce, jež budou prestižní duel provázet. „I v tomhle jsme silnější a zvládneme to. Potvrdili jsme si, že i když v utkání prohráváme, tak nejsme nervozní. Všechno směřujeme jen a jen k pozitivní motivaci," hlásí kouč.

Pozvánka od legendy

Na zápas pozvala fanoušky sparťanská ikona Tomáš Rosický, Simitči doufá, že v době, kdy má fotbalová liga i futsalová nejvyšší soutěž jinak volno, přiláká zápas fanoušky. „Chtěli bychom, aby bylo plno, myslím, že termín je ideální. Podle ohlasů ze sociálních sítí by mohlo přijít hodně lidí. Věřím, že nám pomůžou a my jim uděláme radost," dodává kouč Sparty.