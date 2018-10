Velkou pardubickou ovládnou Váňové, očekávají bookmakeři

Otec a syn Váňové jsou podle bookmakerů největšími favority 128. Velké pardubické steeplechase. Sázky u kanceláří začínají na kurzu 3,3:1 na loňského vítěze No Time To Lose, kterého letos pojede (místo zraněného žokeje Kratochvíla) Váňa mladší.

Favorit je jasný. „Obhájce vítězství je svěřencem trenéra Váni a navíc má v sedle jeho syna, který je již zkušeným účastníkem 'Velké', ale prahne po prvním velkém výsledku," říká Petr Karlík, specialista na dostihy v týmu Tipsportu. Také druhý největší favorit dostihu Ange Guardian v kurzu 4,25:1 na vítězství patří do tréninkové skupiny Josefa Váni. Třetím kandidátem na trofej je kůň z českého chovu Hegnus, vítěz poslední kvalifikace na Velkou pardubickou, který dostal od bookmakerů kurz 7,5:1.

V nabídce sázkové kanceláře jsou další desítky příležitostí k hlavní události, i ostatním dostihům víkendového programu. Vsadit se dá na nejlepšího plnokrevníka ve Velké, nejlepšího koně českého chovu, věk vítězného koně, nebo na počet koní, kteří nepřejdou přes obávaný Taxis. Obrovským překvapením v kurzu 25:1 by například podle bookmakerů bylo, kdyby slavný dostih nedokončil žádný z koní Josefa Váni staršího.

Váňa zná na závodišti každý detail

Sám legendární žokej se v sedle počtvrté za sebou neobjeví, jako trenér však má v ohni několik želízek. Vedle No Time To Lose bude umístění Ange Guardian nebo Zarifa (20:1) „na penězích" rozhodně volbou nejednoho sázkaře.

„Co do komplexní znalosti dostihu se s Váňou starším nemůže nikdo rovnat. Osminásobný vítěz zná na závodišti každý detail a přesně ví, jak připravit koně i jezdce. Jeho syn, stále velmi mladý žokej, už má dostatek zkušeností, aby mu táta svěřil obhájce prvenství. Vždyť poprvé se v Pardubicích představil v 16 letech a na startu od té doby nechyběl. První úspěch by si tak nepochybně zasloužil. V tandemu s obhájcem No Time To Lose bude Váňa prioritou pro většinu sázkařů," odhaduje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Smolař Stromský znovu ve hře

Vloni byl největším favoritem Charme Look s žokejem Stromským, věčným smolařem, který po diskvalifikacích o triumf přišel hned dvakrát a kvůli zklamání už s kariérou končil. Minulý rok musel Stromský favorizovaného koně zadržet, tentokrát se představí v sedle Hegnuse, kterého připravuje zkušený a úspěšný trenér Radek Holčák. S kurzem 9:1 patří i Hegnus a Stromský mezi top 5 největších favoritů.

„Příběh Stromského se na Velké pardubické bude opakovat tak dlouho, dokud své řemeslo nepověsí na hřebík, nebo prokletý závod konečně nevyhraje. S Hengusem rozhodně není bez šance, pokud bude kůň vypadat dobře v paddocku, kurz 10:1 na něj půjde dolů," doplňuje Hanák.

Taxisův příkop už naštěstí není až takovým strašákem, jako v minulosti. Bookmakeři očekávají, že by na něm letos měli spadnout maximálně 2 jezdci (1,38:1). S ohledem na sucho a tvrdý podklad také bookmakeři čekají poměrně rychlý dostih s časem vítěze kolem 9:11.