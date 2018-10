Smolař Stromský! Triumfu se zase nedočkal

„Člověk si řekne, že to zase nevyšlo. Jenže druhé místo ve Velké je nádherné a myslím, že je to i jako vítězství. Samozřejmě už jsem měl myšlenku v hlavě, že vyhraju, když jsem byl vepředu. Ale to je taková sekunda okamžiku," vykládal Stromský, jenž před deseti lety přišel o titul pro nedodržení kursu a v roce 2015 zase kvůli dopingu Nikase.

V neděli ale rozdával úsměvy na všechny strany. „Dostih mi vyšel nádherně. Musím poděkovat trenéru Radku Holčákovi, protože udělal s tímhle koněm kus práce. Mám zase pro co žít, bojovat a zkusit vyhrát příští rok," řekl zkušený jezdec.

Přitom do mítinku nevstoupil nejlépe. Hned v prvním menším dostihu upadl. „Stalo se to hned na druhé překážce. Je to blbý start a pro žokeje nic povzbudivého, ale tohle zkrátka musíte hodit za hlavu. Je to naše práce," vysvětloval.

Stromskému zatím sezóna vychází. Osm dostihů ovládl, třináctkrát skončil druhý a devětkrát dojel třetí. Do Pardubic ho přijel povzbudit fanklub z rodných Štěpánkovic. Při odchodu do paddocku od něj žokej sklidil bouřlivé ovace. „Jsou věrní, přijelo jich opravdu hodně," pochvaloval si.