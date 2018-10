Favorit našel smrt na Taxisu. Bartoš si zopakoval neštěstí

Nízko letící Vicody (druhý zleva) nemohl doletět přes hranu Taxisu, skončil tragicky. Žokej Josef Bartoš (v růžovém) spadl. Vlevo další valach Kasim (ž. Martin Liška). Taxis byl konečnou i pro Universe of Gracie (22, jezdec Lukáš Sloup), v pravo klisna Delight My Fire (ž. Niklas Lovén).

Na Taxisově příkopu (zleva) Kasim v sedle s Martinem Liškou, Vicody s Josefem Bartošem, Universe of Gracie s Lukášem Sloupem, Ter Mill s Janem Odložilem a Bridgeur s Jaroslavem Myškou. Na první pohled je patrné, že Vicody letí nízko, těžko mohl doletět přes celý příkop.

Taxis si po delší době vybral krutou daň. Ve sluncem zalitém odpoledni na něm skončily naděje čtyři koní. Skok se nepovedl Ter Millovi, Templářovi, Universe of Gracie a také loňskému vítězi rámcové Ceny Labe Vicodymu, v jehož sedle byl protřelý žokejský matador Josef Bartoš.

Neskrýval šok... "Bohužel udělal chybu, skočil skok strašně nízko a dopadl na hranu. Jeho skok neměl ideální křivku, jak by to mělo být. Do skoku bylo všechno naprosto v pořádku, ale potom už si nic nepamatuji, byl jsem chvíli mimo," cituje Bartoše isport.cz.

Sedmatřicetiletý žokej pád přestál bez větší úhony, nemusel do nemocnice. Neštěstí na Taxisu nezažil poprvé. Před čtyřmi lety osudově na tomto skoku skončila jím vedená klisna Zulejka, která si zlomila vaz. Sám tehdy musel do nemocnice s otřesem mozku a pošramoceným nosem. Na kontě ale má i dva triumfy ve Velké - s klisnou Sixteen (2008) a ryzákem Decent Fellowem (2006).

Podle dostupných statistik od roku 1927 zemřelo na Taxisu 25 koní. V průběhu minulých desetiletí byl tento skok, který je zařazen pouze do Velké pardubické, upravován, jeho parametry byly zmírňovány. Nebezpečný ovšem, zůstává, i když v poslední době už to tak docela nevypadalo. Pádů na něm bylo minimum. Až letos...

Taxis byl krutý pro trenéra Stanislava Popelku, který právě Vicodyho měl v přípravě. Rovněž tak chystal dalšího valacha Universe of Gracie, který tamtéž skončil v karambolu, ne však s fatálními následky.

Majitel stáje Lokotrans Karel Jalový před dostihem podle webu dostihovy-svet.cz tvrdil, že podmínky s relativně tvrdší dráhou nejsou právě pro Vicodyho optimální. Těžko ale mohl očekávat, že to skončí tak tragicky.

„Pro něj bychom potřebovali určitě měkčí dráhu. Vicody je mladý kůň, jak to v Pardubicích umí, to ukázal v Labi (loňské Ceně Labe), ale podmínky pro něj letos nejsou zdaleka ideální," říkal před dostihem Jalový.

Více se čekalo spíše od druhého koně stáje Ribelina, který už byl klasifikován jako vítěz Velké, když před třemi roky vyřadili dopingově pozitivního Nikase. Tentokrát ovšem ani on neuspěl. Doběhl jako poslední dokončivší na jedenáctém místě.

Příslušní dostihová komise tradičně prozkoumala pády ve Velké, podle oficiálního verdiktu neshledala cizí zavinění.