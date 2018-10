Hegnus? Šel fantasticky, ale já byl hodně hladový po vítězství, ušklíbl se trenér Holčák

Do Velké pardubické vyslal jediného koně, přesto trenér Radek Holčák málem slavil triumf. Desetiletý hnědák Hegnus loni kvůli zdravotním problémům ve slavném dostihu nestartoval, na pardubické závodiště se ale vrátil ve skvělé formě. Ještě po poslední překážce vedl, pak se však přes něj přehnal Tzigane Du Berlais, který ho připravil o titul.

Bolí Vás hodně samotný závěr, kdy Hegnus nakonec přišel o první příčku?

Druhé místo ve Velké pardubické je moc pěkné a ostatní by za něj dali třeba všechno. Čas ho určitě řádně ohodnotí, ale já byl velmi hladový po vítězství. Věděl jsem, že mám na to dost dobrého koně v dobré formě. Říkal jsem i před dostihem, že mám ambice vyhrát a se vším ostatním se vyrovnám. Takže se s tím musím vyrovnat.

Překvapil vás drtivý finiš v podání Tzigane Du Berlais?

Mladík šel moc dobře. Měli ho dobře nachystaného. Vyhrál zkrátka lepší kůň.

Aby sedmiletý kůň triumfoval ve Velké se tak často nestává.

To je pravda, ale dneska je Velká pardubická už jinačí. Třeba loni byla hodně těžká podmínkami, tentokrát byla dráha rychlá a tvrdá, což je pro starší koně horší. Už mají něco natočené na tachometru a prostě potřebují pod nohama trošku lepší pohodlí, což příroda nepovolila. Tenhle mladý kůň není tak opotřebovaný, takže mu to sedělo. A navíc má vysoké kvality. Nedaly se moc prodat zkušenosti, skoky už jsou taky menší, než bývaly. Už to není těžký kros pro silové ostřílené koně.

Mrzí vás druhé místo i kvůli Markovi Stromskému, který se zase nedočkal vítězství ve Velké?

Chtěl jsem právě vyhrát i kvůli němu, ale holt musí ještě rok makat. Každopádně Marek odvedl hodně dobrou práci. Neviděl jsem nikde žádnou chybu, Hegnus šel fantasticky.

Myslíte, že teď budete Stromského snáz přemlouvat, aby pokračoval v závodění?

Já ho určitě přemlouvat nebudu, on sám musí mít chuť. Sport je řehole, musí se dřít, vstávat, makat, hladovět. Já myslím, že ho tohle druhé místo akorát nakopne.

Stromského hned v prvním menším dostihu postihl pád. Hrklo ve vás, jestli bude fit?

Určitě, vždycky ve mně hrkne, když jezdec spadne, protože je to rizikový sport. Člověk má starosti. Nehledě k tomu, že kdy startovní pole je takhle nabité a moc náhradních kvalitních jezdců ve vážnici nesedí. Ale na druhou stranu je lepší, když jezdec v tom dnu jezdí víc dostihů, dostane se do tempa. Marka nakoplo, že vyhrál dva dostihy předtím, je to lepší než sedět na zadku ve vážnici a čekat na ten start.