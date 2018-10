Váňa? Faltejsek? To ne... Po dostihu přišla velká řež, rvali se jako koně

Emoce z dostihu se přenesly až do šatny. Ne že by se to nestávalo, slovní výměny názorů po mezi jezdci nejsou zase až tak výjimečné, padne mnohdy i ostřejší slovo i v našich zeměpisných šířkách, kde vládnou jména jako Váňa či Faltejsek, ale případ z Oklahomy zcela přesahuje meze.