Kdysi se mu smáli. Teď je lvem, který žere ovce!

Světový rekordman v benchpressu. Silák, který zvedá to, co jiní ne. Vlastimil Kužel. V Česku nemá konkurenci a i ve světě si v kategorii do 110 kg se soupeři hravě poradí. „Většinou to dám na první pokus a už jsem vyhrál. Na šampionátech nebojuju, to bojují ostatní o druhé a třetí místo. Je to jako kdyby lev přišel mezi ovce a věděl, že si odnese tu největší trofej,“ říká jedenačtyřicetiletý benčař.

Ne vždycky tomu ale tak bylo. Když před sedmadvaceti lety začal Vlastimil Kužel chodit do posilovny, zažíval hlavně posměch. „Byl jsem hodně hubenej a lidi se mi kvůli tomu smáli. To mě ovšem nabudilo, chtěl jsem být větší, začal chodit na soutěže a byl jsem jinde. To, že se mi smáli, mně hodně pomohlo," vzpomíná několikanásobný mistr světa.

To, že v současnosti nemá konkurenci, mu vadí. Touží po boji. Proto chce příští rok přestoupit do vyšší váhové kategorie. Do 125 kg. A v ní si chce splnit svůj silácký sen. „Chtěl bych zvednout 300 kg, to je moje vysněná váha. Uvidíme, jak to půjde, ale ve vyšší kategorii by měla jít i síla automaticky nahoru."