Sáblíková v prvním testu před sezónou porazila na trojce Wüstovou

"Na ledě jsem deset dní, což není moc, takže začátky byly krušné. Jako každý rok. Úplně jsem se necítila, neměla jsem nabrusleno. Ale vzhledem k tomu, že jsem pořádně začala trénovat až na začátku července, jsem spokojená," řekla Sáblíková.

Start na trojce brala prestižně, neboť se představila v rozjížďce s Wüstovou. "Když se my dvě s Ireen potkáme, vždycky jdeme na start s tím, že chceme za každou cenu porazit tu druhou, protože je to psychická vzpruha. Obě to cítíme stejně. I když to byl přípravný závod, byl to boj," uvedla jednatřicetiletá rychlobruslařka.

Náročný byl zejména závěr závodu. "Poslední dvě kola jsme to obě rvaly, technika šla trochu stranou. Z tohoto pohledu to nebylo ideální. Skoro bych řekla, že jsme obě hlavně chtěly být v cíli dřív, i kdybychom měly doběhnout," pousmála se Sáblíková. "Povedlo se mi vyhrát, za což jsem strašně ráda, protože se mi v tréninku nejezdilo moc dobře," doplnila.

Ostrý start v polovině listopadu

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla nakonec spokojená i s dosaženým časem. "Výsledek ukazuje, že by to v ostré sezóně mohlo být dobré a zase bych mohla patřit do nejlepší desítky na světě, což je důležité. Myslím, že mě dost vybičovala právě Ireen ve vedlejší dráze. Teď ještě týden zůstáváme v Inzellu a budeme trénovat rychlost," uvedla Sáblíková, která se v Německu představila i na pětistovce.

Na nejkratší trati byla s časem 40,74 desátá. "To bylo spíš pro pocit. Čas není žádná sláva, ale pro mě to je v téhle fázi s tím, že jsem měla omezený trénink, super," dodala Sáblíková.

V Inzellu se o víkendu vedle řady dalších Čechů poprvé představila i Nikola Zdráhalová, která byla na trojce s odstupem osmi sekund za Sáblíkovou šestá. Dvaadvacetiletá olympionička nastoupila i na pětistovku, kde skončila časem 40,61 osmá a na patnáctistovce byla desátá (2:01,35).

První ostrý start Sáblíkovou a spol. čeká v polovině listopadu, kdy v Obihiru startuje nový ročník Světového poháru. Jedenáctinásobná vítězka seriálu na dlouhých tratích do Japonska tradičně odcestuje s předstihem již příští týden.