Zápasnice Hocková Martináková je na MS v opravách

Zápasnice Lenka Hocková Martináková prohrála na mistrovství světa v Budapešti v kvalifikaci, ale její japonská přemožitelka Maju Mukaidaová ji "vytáhla" do oprav. O šanci na bronz v kategorii volnostylařek do 55 kg bude česká reprezentantka bojovat v úterý s Čong Mjong-sok z KLDR.

Hocková Martináková měla hned na úvod soutěže těžký los, její soupeřkou byla mistryně světa z roku 2016 a vicemistryně z loňského šampionátu Mukaidaová. Japonská zápasnice potvrdila roli favoritky a Češku porazila po dvou minutách na technickou převahu.

Vzhledem k tomu, že Mukaidaová vyhrála i své následující tři zápasy a postoupila do finále, pomohla Hockové Martinákové do úterních oprav. V nich českou reprezentantku čeká nejprve soupeřka ze Severní Koreje, k bronzu potřebuje vyhrát celkem třikrát.

V úterý se na šampionátu představí také česká naděje na dobré umístění Adéla Hanzlíčková. Účastnice OH v Riu 2016 do kvalifikace nemusí a v osmifinále ve váze do 65 kg ji na úvod čeká Nguyen Thi Vinh z Vietnamu.