Bronz s hodnotou zlata. Komárek ukázal, že pořád patří k dřevorubecké špičce

Sbírka medailí Martina Komárka ze šampionátů dřevorubců se rozrostla o další cenný kousek. Pětinásobný mistr Evropy, který se mezi špičkou drží už téměř dvacet let, vybojoval na mistrovství světa v anglickém Liverpoolu bronz. Světových medailí tak má ve sbírce už devět: tři stříbrné a šest bronzových.

„Medaile, ač bronzová je pro mě zlatá. Je to neuvěřitelně vyrovnané a je stále těžší udržet krok s konkurencí. Jsem nesmírně šťastný a jsem rád, že se mi podařilo prodat to, co jsem letos natrénoval," poznamenal Komárek po úspěšném vystoupení v Anglii.

Dvaačtyřicetiletý dřevorubec je dlouhodobě nejlepším Evropanem, a medaile si cenil i proto, že se mu podařilo získat skalp legendy chlapáckého sportu Jasona Wynyarda z Nového Zélandu, pod jehož vedením se na začátku své úspěšné kariéry připravoval. Wynyard byl úřadujícím mistrem světa a pyšní se devíti světovými tituly.

Zlato v individuálním závodu tentokrát bral Australan Laurence O'Toole. Češi se neztratili ani v týmové štafetě, v níž jako nejlepší Evropané obsadili páté místo a postarali se tak o povedenou pozvánku na příští MS, které bude v roce 2019 hostit poprvé v historii Česko.