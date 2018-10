Čest a hrdost. Šest českých sportovců bylo vyznamenáno prezidentem

Fotbalový brankář Arsenalu Petr Čech nebyl přímo účasten, přesto si váží tohoto ocenění. Po zranění dělal náhradníka při ligovém utkání s Crystal Palace. „Přijít si pro ocenění osobně na Hrad, to by byl zážitek na celý život. Bohužel datum kolidoval s naším zápasem. Je mi ctí být ve skupině oceněných. Vždycky jsem se snažil reprezentovat sebe i naši zemi co nejlépe," vyjádřil se na svých webových stránkách.

Radek Štěpánek při ceremoniálu udílení státních vyznamenání, vlevo Helena Suková.

Jan Handrejch

Výjimečné dny zažil bývalý tenisový reprezentant Radek Štěpánek. Před pár dny se loučil s kariérou v O2 areně, kam za ním přijely ikony světového tenisu. V neděli si přebral vyznamenání, které je odměnou za jeho kariéru.

https://www.facebook.com/radekstepanekofficial/posts/2137116462967432

„Slavíme 100 let od vzniku Československa a já vždy byl a budu hrdý na to, že jsem Čech. Tahle země mi dala rodinu, přátele, naučil jsem se tady vše potřebné, abych mohl vyrazit do světa. Nastupovat pod naší vlajkou mi bylo vždy ctí, s obrovskou hrdostí nosím lvíčka na prsou," napsal Štěpánek na svůj facebookový profil.

Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská vítězka, řekla minulý týden, že v době předání bude mimo republiku. „Osobně si vyznamenání nepřevezmu, protože budu na soustředění. Upřímně, doma jsme řešili, jestli je správné ho v současných podmínkách přijmout. Ale já to postavila tak, že mě na vyznamenání navrhl stát a občané za dlouhodobou reprezentaci. Toho si vážím," uvedla už ve čtvrtek.

https://www.facebook.com/petrakvitovaofficial/posts/2097834883613913:0

Nebyla na místě a cena nebyla předána, toho spojení patří k Petře Kvitové. Vyznamenání obdrží dodatečně. Přesto na stoleté výročí Československa nezapomněla. „100 let naší republiky. Co víc si přát, než být její součástí. Jsem hrdá na to, že ji mohu reprezentovat," napsala na facebook Kvitová.

Mezi vyznamenanými byla i bývalá úspěšná tenisová reprezentantka Helena Suková, ta se akce na Pražském hradě zúčastnila osobně. "Je to ocenění mé celoživotní práce, jsem za to ráda," řekla České televizi držitelka čtrnácti Grand Slamů.

Řádem bílého lva Zeman ocenil také bývalého československého sportovce. In memoriam byl vyznamenán odbojář a stříbrný olympionik v gymnastice Jan Gajdoš.