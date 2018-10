Rok neprohráli, postoupili, ale neví, jestli budou hrát extraligu

Po dlouhých devíti letech se mohou zlínští ragbisté vrátit do extraligy. V neděli potvrdili jasnou převahu v Národní lize a v náročném finále zdolali druhou Přelouč 24:17. Nyní už jen záleží na tom, zda se do extraligy přihlásí.

Oslava postupu ragbistů Zlína do extraligy

Bizony z Přelouče porazili hráči RC Zlín díky první půli, kterou vyhráli 13:0. Vedle celkového triumfu v Národní lize si zlínští ragbisté připsali dvanácté vítězství v řadě. Posledních dvanáct měsíců přitom nepoznali přemožitele.

„Děkuju všem, že jsme to dotáhli do vítězného konce a vyhráli jsme ligu. Je to vaše zásluha," smekl před hráči po skončeném utkání trenér Jan Tvrdoň, který slaví druhé prvenství svého týmu v Národní lize. Poprvé před lety ještě jako hrající kouč.

„Rozhodlo odhodlání celého týmu a pevná obrana. I když nám v druhé půli trochu teklo do bot, dotáhli jsme zápas do vítězného konce," poznamenal k finálovému utkání hráč Jan Smiřický.

Podle trenéra se nyní tým do dvou týdnů rozhodne, zda RC Zlín potvrdí účast v extralize, na kterou má po letošní úspěšné sezóně nárok.