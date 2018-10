Trenér už ji zase poznává. Sáblíková může útočit na světové rekordy

Má za sebou nezvykle dlouhý odpočinek. Doléčila všechny šrámy z náročné olympijské sezóny, dala se psychicky do pohody a je zpátky. Rychlobruslařka Martina Sáblíková před pár dny na kontrolních závodech v Inzellu porazila svoji velkou rivalku Ireen Wüstovou. „Já jí zase poznávám. Je tam, kde kdysi byla, když jezdila top,“ neskrývá radost nad aktuální výkonností své svěřenkyně trenér Petr Novák. A optimisticky dodává: „Jí to neříkám, ale mám v hlavě, že může útočit i na světové rekordy.“ Co na to Martina? Podívejte se na video.