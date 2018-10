Mistry světa v gymnastickém víceboji družstev jsou Číňané

Na začátku to přitom na čínský triumf nevypadalo. Družstvo se světovým šampiónem ve víceboji Siao Žuo-tchengem pokazilo dvě vystoupení v prostných, další na koni našíř a Rusko, které vyhrálo kvalifikaci, šlo do vedení. Postupně se ale Číňané dotáhli, na bradlech zazářili a v konečném účtování je nakonec nemusel mrzet ani pád Siao Žuo-tchenga z hrazdy.

Král gymnastického víceboje Učimura absolvoval v soutěži družstev kvůli zranění kotníku jen cvičení na koni našíř, na kruzích, na bradlech a na hrazdě. Startu v soutěži jednotlivců, v níž mohl usilovat o sedmé individuální zlato z víceboje, se musel ze zdravotních důvodů už dříve vzdát.

Čeští gymnasté obsadili v kvalifikaci 36. příčku a zůstali daleko za svým cílem, kterým bylo umístění do 24. místa. Tím by si zajistili účast na příštím šampionátu ve Stuttgartu, z nějž se bude postupovat na olympijské hry v Tokiu. Všichni medailisté z Dauhá se na OH 2020 do Japonska kvalifikovali přímo.