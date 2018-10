Rychlá jízda je fajn, přiznala čerstvá držitelka řidičáku, rychlobruslařka Zdráhalová

V olympijské sezoně o sobě dala dvaadvacetiletá rychlobruslařka Nikola Zdráhalová hodně vědět. Už to není jen "ta, co jezdí se Sáblíkovou". Osobní rekordy a zejména osmé místo na ZOH v Pchjongčchangu v závodě s hromadným startem ji přiblížily ke světové špičce. V pauze, která byla delší než obvykle, stihla i maturitu a zvládla si udělat autoškolu. Teď ale stojí na startu nové sezony, která začne v polovině listopadu v japonském Obihiru. Nechce se mezi elitou ztratit...

V minulé sezoně jste si postavila laťku hodně vysoko. Na olympiádě jste dojela v závodě s hromadným startem dokonce osmá, atakujete světovou špičku. Jaké si kladete cíle v té nadcházející?

Minulá sezona byla opravdu výborná, ale také dlouhá a náročná. Zajela jsem si několik osobních rekordů, vybojovala si účast na olympiádě. Letos jsme začali s přípravou později, v poolympijské sezoně je pro mne hlavním cílem účast na světovém a evropském šampionátu.

Co všechno jste v té dlouhé pauze po olympijské sezoně stihla?

Přestěhovala jsem se do Žďáru nad Sázavou, kde jsem odmaturovala na Střední škole gastronomické, v oboru číšnice, ale pokračuji na nástavbě. Udělala jsem si řidičák, bylo na to málo času, ale neměla jsem obavu z jízd, spíš z testů. Dopadlo to dobře.

Střídáte už Martinu Sáblíkovou na dlouhých cestách třeba do italského Collalba?

Za volant mě pustí, podle toho, jak se momentálně cítí, ale ne na dlouho. Ještě nejezdím tak rychle jako ona, ale už jsem si vyzkoušela, že rychlá jízda je moc fajn (úsměv). Řidičák je pro mne výhodný i při cestách za rodinou.

V minulé sezoně jste jezdila téměř všechny tratě. Bude letos výběr užší?

Asi ne, pojedu podle programu Světového poháru, jak budou poskládané disciplíny. Trenér Novák říká, že bych toho měla odjet co nejvíc. Takže to bude znovu škála od pětistovky, přes kilometr, patnáctistovku, trojku až po závod s hromadným startem. Pětku spíš výjimečně, ta je na mne dlouhá. Hlavními tratěmi budou ty tři uvnitř té škály. A také závody s hromadným startem, kde mi sice vadí strkanice, ale je v něm velká šance na úspěch.

Trenér také řekl, že hlavním cílem je olympijský Peking v roce 2022, ale vy byste se měla postupně dotáhnout ke stupňům vítězů...

Mám na to tři roky, nebude to hned (úsměv).

Troufnete si odhadnout momentální formu?

Tím, že příprava začala později a byla jiná než v minulých letech, si netroufnu říct, jak na tom opravdu jsem. Ukážou to až první závody Světového poháru v Asii, kde se sejde velká konkurence. Věřím, že forma bude postupně gradovat směrem ke zmíněným šampionátům, které se jedou až na začátku roku.