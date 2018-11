Dal průchod svým emocím, až se letadlo třáslo. Šampion Šonka je neskutečně hrdý

Koncovka bitvy o titul nemohla být dramatičtější. Před posledním závodem Šonka ztrácel na Američana Gouliana pět bodů a na Australana Halla měl naopak dva body náskok. Existovala spousta možností, jak se závod může vyvinout. Stejně jako loni se ale rozhodovalo až v posledním letu sezony. Tentokrát ale český pilot ukázal své mistrovství a titul si doslova vybojoval.

"Neskutečné, nedokážu ani popsat, co se teď ve mně odehrává. Neuvěřitelná směsice pocitů a asi mi teprve dojde, čeho jsme s týmem dosáhli..." líčil Martin Šonka emotivně, když vystoupil z letadla. Titul si musel tvrdě vybojovat. V kvalifikaci zaletěl druhý nejrychlejší čas, který mu přihrál za soupeře Francouze Ivanoffa. Ten dostal ve svém letu sekundu penalizace, nicméně Šonka zaletěl čas, kterým by ho porazil i bez ní. "Letělo se mi dobře, přesně jsme věděli, jak chceme trať letět, i když se změnily podmínky."

V následujícím kole pak Šonka letěl proti svému soupeři v boji o titul Američanu Goulianovi. Znovu ale předvedl velmi rychlý let a svého soka vyřadil ze hry. "Mike měl technické problémy po prvním kole, ale letadlo dali dohromady. Slyšel jsem, že pak dostal čtyři sekundy penalizace, takže to bylo především o tom se plně koncentrovat na let a neudělat chybu." To se Šonkovi povedlo a ve finálové čtyřce musel porazit Matta Halla, aby se mohl radovat z titulu.

Tlak ustál mistrovsky

Australan Hall letěl jako třetí v pořadí, Šonka jako poslední. Hall zaletěl velice rychlý čas a dostal se do vedení. Šonka tedy musel vyhrát, aby mohl slavit celkový titul. "Věděl jsem, že Matt zaletěl hodně rychlý čas a dostal mě pod tlak. Věděl jsem, že musím přidat, ale věděl jsem, že to zaletět mohu. Nakonec se to povedlo a následné pocity nedokážu ani popsat..." vzkazuje čerstvý šampion přes oceán.

No special description needed...It was tough season with the sweetest finish..Congrats to @MattHallRacing and @mikegoulian , it was incredible @Redbullairrace season!!! pic.twitter.com/xhEUfnNJm8 — Martin Šonka (@MartinSonka) 19. listopadu 2018

"Je neuvěřitelné, co se nám po nevydařeném začátku a dvou technických diskvalifikacích s týmem podařilo. Vrátit se do boje o titul, vyhrát čtyři závody z osmi celkově, to je sen. Jsem neskutečně hrdý, co se nám podařilo. Postupem času všechno docením ještě více, než teď po závodě. Jsem hrdý, že malá země uprostřed Evropy má světového šampiona v tak nádherném motorsportu. Chci taky poděkovat našim neuvěřitelným fanouškům, kteří na nás nezanevřeli po začátku sezony a podporovali nás celou dobu v obrovském množství i na závodech," raduje se Šonka.