Ragbyový srdcař a tvrďák. Na vozíku!

V necelých devatenácti letech ochrnul. Po skoku do bazénu. Od roku 1999 je proto na vozíku. Pomáhá mu sport. Takový je ve stručnosti příběh paralympionika Aleše Kisého. Úspěchy sbírá v atletice a jeho láskou je ragby. „Ragby je asi nejkontaktnější sport pro vozíčkáře. Velice fyzicky náročný. A díky tomu, že se udržujete v dobrém fyzickém stavu, líp zvládáte i běžné činnosti, třeba přelézání do auta,“ říká osmatřicetiletý sportovec.

Speciální vozíky na míru, jejichž cena se pohybuje kolem dvou set tisíc korun. S nimi pak do sebe ragbisté tvrdě narážejí. Občas to odnesou i vykloubeným ramenem nebo zlomeným prstem na ruce. A někdy také pádem. „Člověk je pevně připoutaný, takže když spadne, zůstane ve vozíku. Musí ho ale někdo zvednout. Je to jako když přetočíte želvu na záda," vysvětluje záludnosti quadrugby Aleš Kisý.

Aby se ragby mohl věnovat podle svých představ, tak před dvěma lety s kamarády dokonce založil vlastní tým. „Tréninky probíhaly tak, že trénovaly dva až tři týmy společně. Sešlo se sice víc lidí, ale nešlo nacvičovat žádnou taktiku. Měli jsme i další nápady, a proto jsme chtěli jít vlastní cestou," vysvětluje. Jak si tým Captains vede, uvidíte v našem videu.

Jediné, co ho teď v ragby trápí, je to, že v ČR nemá moc vysokou úroveň. „Důvodem jsou i finanční problémy. Když jsem jako atlet na paralympiádě, tak se jdu podívat na ragby a strašně jim závidím. Mrzí mě, že tam český tým nemůže být," přiznává Kisý, který toho stíhá opravdu hodně. Ragby, atletika, dálkové studium, čtyřletý syn. Aby všechny své aktivity zvládl, shání teď s pomocí Konta bariéry příspěvek na koupi auta.