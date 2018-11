Češky na ME v curlingu dvakrát prohrály a budou bojovat o udržení

Čeští muži hrající v nižší divizi B si výhrou 8:5 zajistili postup do semifinále. Mužstvo kolem Davida Šika poté ve večerním duelu porazilo 6:5 Turecko a po šestém utkání zůstalo bez porážky.

Češky v utkání s Dánkami bodovaly pouze dvakrát. Po "dvojce" ve druhém endu vedly 2:0, ale pak už přidaly jen bod v devátém endu. "Každá prohra je zklamáním. Každopádně se za výkon nestydíme, protože jsme hrály svoji úroveň, akorát soupeřky hrály o kapičku líp a zahrály klíčové kameny," řekla Ežen Kolčevská.

Do vedení šly české curlerky také ve večerním utkání proti Lotyšsku, s nímž měly před zápasem stejnou bilanci. Lotyšky však zápas otočily na 7:4 a odsoudily Češky k boji o záchranu v elitní skupině. "Myslím, že se nám chvílemi hůř četl led. Tady se to mění každým zápasem, ale na to se nemůžeme vymlouvat. V tomhle zápase jsme určitě nepředvedly všechno, co umíme," uvedla viceskipka Alžběta Baudyšová.

České curlerky se před posledním kolem základní části dělí spolu se svým závěrečným soupeřem Finskem a Itálií o poslední osmé místo s bilancí dvou výher a šesti proher.