Nechtěné olympiády? Zájemci odpadávají, šéf zůstává klidný

Olympijské hnutí zatím marně bojuje s obavami obyvatel i samospráv z konání olympiád, zejména pak ze zadlužení pořadatelských měst. Po dvou zimních hrách v Asii (Pchjongčchang 2018 a Peking 2022) jsou na řadě další kontinenty a v počátečním nadšení se do boje pustilo sedm adeptů.

Zbyli poslední dva

Jenže už pět jich odpadlo, zůstali poslední dva mohykání – Stockholm a italská kandidatura Milána a Cortiny. Ve švédské metropoli je ale politická podpora nadále křehká.

Nejnovějším „přírůstkem“ v seznamu stažených kandidatur je Calgary, jehož občané se vyjádřili proti konání her. Stali se tak už devátým městem v řadě… „Nebudeme se pouštět do spekulací, žádný plán B neexistuje,“ odmítl předseda MOV Thomas Bach, že by do hry o ZOH byli dodatečně připuštěni noví kandidáti – mluví se třeba o Salt Lake City.

S nezájmem se v západním světě setkává i pořádání letní olympiády. Když o hry v roce 2024 zůstali dva zájemci, MOV učinil z nouze ctnost a s odůvodněním, že se jedná o výjimečné projekty, přidělil hry Paříži a nezvykle rovnou i následující do Los Angeles. „Neměli bychom se bát o budoucnost, o hry v roce 2032 už máme spoustu zájemců,“ zůstává klidný Bach.