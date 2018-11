Nezájem o hry? Požadavky se zmírnily, jen lidé to ještě tolik nevědí, říká český zástupce

Nestraší váš, jak odpadává jeden z uchazečů o hry za druhým?

Pokud jsou ve hře dva kvalitní kandidáti, výběr pořadatele to neohrožuje. Teď vypadlo Calgary, o referendu se vědělo dlouho dopředu, podle průzkumů byla podpora kolem 60 procent. Ale pak samozřejmě záleží, kolik lidí se referenda zúčastní, a dopadlo to špatně.

Calgary není zdaleka prvním městem, jehož obyvatelé konání her odmítli.

V minulosti to bylo vázané relativně vysokými požadavky, co se týče vybudování infrastruktury, aby sportoviště byla blízko u sebe. Od vyhlášení projektu Agenda 2020 se to změnilo, můžou se využívat existující sportoviště ve vzdálenějších místech. Teď se pořadatel poprvé volí podle tohoto klíče, i kandidatury Milána a Stockholmu jsou tak nastavené, že požadavek vybudování infrastruktury je minimální. Ale dokážu pochopit, že komunikace ještě nebyla dostatečná, lidé o tom nevědí a dopad Agendy 2020 není takový.

Veřejnost si asi spíše vybaví megalomanské projekty jako byly hry v Soči či Pekingu.

Samozřejmě je ten efekt znát, ale zase tam u Soči byla nešťastná komunikace. Veškeré náklady byly přičítány olympiádě, ale Rusko se tam rozhodlo vybudovat své zimní centrum a veškerá infrastruktura je využívána k turismu, akcím jako formule 1 či mistrovství světa ve fotbale. Teď je na Mezinárodním olympijském výboru, aby komunikoval nový princip pořádání her, kdy jsou požadavky na novou infrastrukturu minimální.