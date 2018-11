Dukle přáli k sedmdesátce olympijští vítězové

Armádní tělovýchovný klub (ATK) byl ustaven 1. října 1948, od roku 1953 do 1956 závodili armádní sportovci pod znakem Ústřední dům armády (ÚDA Praha) a od 1. října 1956 byl zaveden pro všechna armádní družstva jednotný název Dukla.

"Sešlo se tady dvě stě padesát osobností, šestnáct olympijských vítězů, ale i trenéři, lékaři maséři, servismani a další, bez kterých by to nešlo," řekl na úvod ředitel Dukly Jaroslav Priščák. "Musím ale zmínit, že Dukla má jeden unikát - tři oštěpaře, které armádní sport provází celou jeho historii," vyjmenoval Danu Zátopkovou, Železného a Špotákovou, dohromady majitele pěti zlatých olympijských medailí.

Šestadevadesátiletá Zátopková, šampionka z Helsinek 1952, na setkání nedorazila kvůli ischiasu a přítomným alespoň vzkázala: "Milí přátelé, Dukláci, všechny Vás zdravím. Byla bych ráda s Vámi, zvláště proto, že to je osmnáct let, co Ťopek (manžel a čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek) odešel do nebeským končin, ale mám skoro dušu na jazyku. Přeju Vám další úspěchy. Ahoj, ahoj."

Pamětní medaile z olympijských vítězů mimo jiné převzali Špotáková, Železný, Neumannová, fotbalisté Jan Berger či František Štambacher, cyklista Jaroslav Kulhavý, pětibojař David Svoboda nebo akrobatický skokan Aleš Valenta.

"Přeju Dukle hodně štěstí, protože to je vždycky k medailím potřeba," pogratuloval Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

K narozeninám Dukla dostala červeno-žlutý dort v podobě stupňů vítězů a u něj zazněla píseň "Narozeninová" od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

V rámci odpoledne byl pokřtěn kalendář Dukla 2019 a s ním kniha Jana Saudka "Hvězdy" s fotkami vzniklých v průběhu posledních deseti let. Příští rok na podzim armádní klub připomene filmový dokument nazvaný Fenomén Dukla.