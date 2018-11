Ti, co hvězdám kryjí záda. Sportovci se svými nejbližšími nafotili unikátní kalendář

Ester Ledecká s bratrem, Petr Čech s manželkou, Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová s trenérem a další hvězdní sportovci agentury Sport Invest nafotili unikátní kalendář na příští rok. „Historie zná jen vítěze. Sportovce, kteří žijí svůj sen. Za sportovci však stojí hvězdy, které žijí pro ně.“ Tak zní koncept kalendáře, který připravil známý fotograf Tomáš Třeštík.

„Idea, která je za tímhle kalendářem, zní - hvězdy a ti, co jim kryjí záda. Byl to tak trochu nápad mojí ženy Radky. Pak se mi zalíbil a začal jsem ho rozvíjet,“ prozradil v tiskové zprávě Třeštík. „Chtěl jsem komorní prostředí, aby se sportovci a jejich blízcí cítili co možná nejpřirozeněji a mohli se chovat uvolněně,“ vysvětloval fotograf, z jakého důvodu fotil v ateliéru, kde barevnou stěnu kombinoval s nábytkem.

Hokejista Tomáš Hertl s bratrem Jaroslavem.

Tomáš Třeštík/Sport Invest

„Se všemi se mi pracovalo výborně. Nikdo z nich nemá žádné hvězdné manýry, všichni jsou klidní a naprosto normální,“ pochvaloval si Třeštík. A spokojení byli i sportovci. „Tomáš Třeštík je veliký profík. Krásný nápad uměl zrealizovat rychle, zábavně, navíc s krásným výsledkem,“ uvedla beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová s trenérem Simonem.

Tomáš Třeštík/Sport Invest

Vynikající hokejista Tomáš Hertl si na focení vzal svého bratra Jaroslava. „Bylo hodně těžké vybrat jednoho člověka, protože mě vždycky neskutečně podporovala i máma s tátou. Na bráchovi jsem si cenil, že mě odmalička všude tahal s sebou, i když z toho občas nebyl nadšený. Díky, brácho!“ poděkoval útočník San Jose Sharks.

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká s bratrem Jonášem.

Tomáš Třeštík/Sport Invest

Bratra si vybrala i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. „Jonáš byl pro mě jasná volba už jen kvůli tomu, že ostatní členové rodiny se neradi fotí. Je pro mě hrozně důležitý, klíčový, prostě je to brácha, to mají asi všichni sourozenci stejné,“ vyprávěla usměvavá snowboardistka a lyžařka.

Fotbalista Petr Čech si s sebou vzal manželku. „Martinu jsem vybral, protože je důležitou součástí mého života a mojí životní oporou. Sportu rozumí a chápe, co obnáší život profesionálního sportovce, a proto je důležitým článkem všech mých úspěchů,“ prohlásil brankář Arsenalu.

Skifař Ondřej Synek s trenérem Milanem.

Tomáš Třeštík/Sport Invest

Několikanásobný mistr světa Ondřej Synek zapózoval se svým trenérem Milanem Dolečkem. „Milana jsem si vybral, protože s ním trávím den co den už od roku 1999. Vděčím mu za všechny sportovní úspěchy i za spoustu životních názorů a postojů. Beru ho jako svého tátu,“ přiznal úspěšný skifař.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková s bratrem Milanem.

Tomáš Třeštík/Sport Invest