Tvrdá rána pro tradiční sport! MOV pozastavil přípravy boxu na OH, bude vyšetřovat federaci

Rozhodnutí MOV znamená, že se nebudou prodávat vstupenky na box v Tokiu, neschválí se kvalifikační kritéria a nebudou se pořádat žádné předolympijské turnaje. MOV již dříve kvůli nejasným finančním tokům v organizaci a nedostatkům v antidopingovém programu pozastavil financování boxerské asociace.

Konečné rozhodnutí o případném vyřazení boxu z programu her v Tokiu by mělo padnout na kongresu MOV v Lausanne příští rok v červnu. Existuje i možnost, že by turnaj včetně kvalifikace zorganizoval MOV nezávisle na AIBA. "Bez ohledu na současná opatření učiníme všechny kroky k tomu, aby se boxerský turnaj v Tokiu konal," řekl sportovní ředitel MOV Kit McConnell.

Sedmašedesátiletý Rachimov, jenž byl zvolen v listopadu, je vnímán jako nežádoucí osoba. Americké úřady jej považují za významnou postavu kriminálního podsvětí, podle nich je zapletený do mezinárodního obchodu s heroinem. O Rachimovových kriminálních aktivitách se mluví více než dvě desetiletí, ale Uzbekovi nebylo nikdy nic dokázáno.