Šokovaní Němci zírali! Drtíme to silou, jsme fakt nabušený, tvrdí Dvořák

Neoblíbená brambora? Vůbec ne! V cílovém prostoru zářili, jako by vyhráli. Pilot dvojbobu Dominik Dvořák a brzdař Jakub Nosek brali v prvním ostrém závodu sezony při Světovém poháru v lotyšské Siguldě čtvrté místo, což je druhý nejlepší výsledek v české historii. A to už se za nimi otáčeli i mnohem slavnější soupeři.

Skončili jste těsně pod podiem. Je to umístění, v které jste tajně doufal?

Ani náhodou! Troufali jsme si na elitní desítku, možná osmičku, ale výsledek úplně předčil naše očekávání. Že budeme bojovat o bednu, by mě vůbec nenapadlo, je to úžasný.

Co se dělo bezprostředně po konci závodu? Byl čas na nějaké oslavy?

Byl to jeden velký chaos. Většina týmů tu má třeba deset lidí, jen my jsme tu v pěti... Takže jsme nic nestíhali, museli jsme na kontrolu bobů, na doping, odvézt materiál do garáže, pak hned bylo vyhlášení vítězů. Jeden velký frmol. Ani jsme si nestihli vyfotit širší stupně vítězů.

Jak reagovali soupeři? Přeci jen už vás nějakou sezonu znají...

Byli docela překvapení. Spousta z nich nám sice gratulovala, ale našlo se i pár výjimek. Hlavně někteří Němci měli oči navrch hlavy. Takový Nico Walther (stříbrný medailista ze ZOH v Pchjongčchangu - poz. red.), ten na nás zíral jak blázen. Nezmohl se ani na slovo. (smích)

Asi proto, že ho porazili čeští bobisté, kteří nemají vlastní dráhu a už vůbec ne nejmodernější techniku.

Myslím, že Nico druhou jízdu hodně pokazil. Oni mají skvělé boby, my už jedeme třetí sezonu na tom stejném... Je vidět, že když Němci nejsou na domácí dráze, dají se občas porazit. Nejsem ale zase tak překvapený. Letos jsme na tom skvěle. Drtíme to silou, máme skvělé sprinty. Letní tréninkový dril je znát, jsme fakt nabušený. A ty naše starty, to je vážně pecka.

Prakticky až na Kanaďany se v Siguldě sešla kompletní světová špička. Už v neděli jedete další závod. Zopakujete skvělé umístění?

Stupně vítězů zase tak daleko nebyly. I kdyby tu byl Justin Kripps (olympijský šampion z Koreje - pozn. red.), tak bychom skončili do pátého místa. Ale dráha je tu těžká, původně dělaná na saně, takže se tu nedá jet, aniž by se bob neotřel o stěnu. Udělal jsem spoustu chyb, vlastně jsem po naší druhé jízdě ani neznal přesné umístění. Myslel jsem, že jsem to podělal. Za námi už rozhodovaly setiny sekundy, je to nabitý. Uvidíme co druhý závod. Cokoliv do šestky by bylo úžasný.

Stihli jste čtvrté místo alespoň decentně oslavit?

Vůbec, žádný pivo si ani nedáme. Není čas zapíjet, v neděli zase budeme potit krev. A dneska večer nás čeká dost práce v dílně. Připravit bob, nabrousit nože...