Ombudsman Károlyi převzal Trofej MOV. Blahopřál mu i zpěvák Gott

Trofej Mezinárodního olympijského výboru převzal dnes v sídle ČOV JUDr. Alexander Károlyi, který letos završil jubileum čtyřiceti let ve službách sportu. „Beru tuto významnou trofej jako ocenění těch čtyřiceti let funkcionaření ve sportu," říkal s pokorou současný Ombudsman ČOV, který letos vstoupil do druhého šestiletého období.

Cenu mu předal předseda ČOV Jiří Kejval. „Jsme prakticky v denním kontaktu a řešíme různé záležitosti, týkající se našeho sportu. Mnohdy to nejsou jednoduché záležitosti, ale důležité je, že konečný verdikt přijmou s respektem obě strany. Když jsme na pokyn MOV zřizovali funkci ombudsmana, hledali jsme s mým předchůdcem Milanem Jiráskem vhodnou osobu, která má zkušenosti ve sportu a obecný respekt. V osobě Alexandra Károlyiho jsme ji našli. Jestliže v prvním roce svého působení řešil několik případů, dnes jich jsou tři desítky, a nejsou nijak jednoduché," pogratuloval vyznamenanému Kejval.

Mezi hosty slavnostního předání byl i zpěvák Karel Gott. „S panem Károlyim nás pojí letité a upřímné přátelství. Vždycky, když se potkáme, máme si o čem povídat, ať to je o umění nebo o sportu. Slyšel jsem, že se mu přezdívá Gott českého fotbalu. To mne velice těší a beru to jako poctu," pravil legendární zpěvák, který se přiznal, že zejména fotbal nebyl sportem, v němž by vynikal.

Ombudsman olympijského výboru Alexander Károlyi s cenou MOV za rok 2018, dne 10. prosince 2018 v Praze.

Vlastimil Vacek

18 000 případů a zákony

Károlyi, bývalý fotbalista, který už v mládí musel skončit kvůli zranění s aktivní kariérou, se vrátil do sportu ve čtyřiadvaceti letech ve funkcionářské roli v roce 1978 jako čerstvě vystudovaný právník a nejmladší člen disciplinární komise tehdejšího Československého fotbalového svazju.

Od roku 1988 pak komisi vedl a v jejím čele stál i po rozdělení republiky až do roku 2009, kdy sám odstoupil. Za jednatřicet let v disciplinárce se podílel na vyřešení 18 000 případů.

„Samozřejmě, že úplatkářské aféry byly svým rozsahem největším případem, který jsme řešili, ale na konci osmdesátých let byl zapeklitý případ emigrace fotbalistů Knoflíčka a Kubíka. I ten jsme dokázali vyřešit tak, aby mohli hrát za reprezentaci na světovém šampionátu 1990 v Itálii, zavzpomínal Károlyi.

Karel Gott a ombudsman olympijského výboru Alexander Károlyi během předání ceny MOV za rok 2018, dne 10. prosince 2018 v Praze.

Vlastimil Vacek

Byl také členem výkonného výboru ČOV, pracuje jako místopředseda Antidopingového výboru ČR a významně se podílí na tvorbě nových sportovních norem a zákonů. V Česku je považován za nejlepšího legislativce v oblasti sportu. Momentálně úzce spolupracuje na nových normách se zmocněncem vlády pro sport a poslancem Milanem Hniličkou.

„I když se cítím kolikrát hodně unavený, když je potřeba pracuji o víkendech i svátcích, je to proto, že si svůj život nedovedu bez sportu představit," pravil letošní pětašedesátník, který se dostal i do známé knihy českých rekordů.