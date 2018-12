Fakír a Silverstone G napodobí Šemíka. Skákat budou přes Karlův most a orloj

Ve středu večer si poprvé účastníci Global Champions Prague PlayOffs 2018 vyzkoušejí speciální písek v O2 areně a seznámí se s překážkami. „Každý závod má nějaké speciální, spojené s daným místem. V Praze budeme skákat přes Karlův most a Staroměstský orloj. Překážky si prohlédneme až ve středu večer, protože výrobce je dodal těsně před závodem. Poprvé se také sejdeme jako tým a řekneme si strategii na čtvrteční čtvrtfinále,“ řekl český jezdec Aleš Opatrný, který půjde do boje se svým nejlepším koněm Fakírem. Snad jen s tím rozdílem, že Šemík dle pradávné legendy skákal z vyšehradské skály, zatímco on bude překonávat makety jiných pražských dominant.