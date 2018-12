Je to smůla! Bariéra spadne opravdu rychle, litoval Opatrný po nezdaru ve čtvrtfinále

„Byl jsem víc nervózní, než kdybych sám startoval. Strašně jsem jim držel palce, abychom mohli pokračovat. Bohužel se to nepovedlo," posteskl si 37letý jezdec.

Přitom dlouho vše vypadalo dost slibně. S jednou chybou zvládli svoji jízdu Belgičan Niels Bruynseels i domácí talent Anna Kellnerové a dobře našlápnuto měl také poslední kůň Hansson WL se Švédem Pederem Fredricsonem v sedle. Jenže pak přišla obávaná překážka s českou vlajkou, na které vyhasly naděje hned prvního týmu ve startovní listině New York Empire. Kůň stříbrného medailisty z Ria odmítl poslušnost a napoprvé překážku neskočil, což Pražské lvy nakonec stálo postup.

Jezdec Aleš Opatrný se svým koněm Fakírem ve stájích u pražské O2 areny.

„Ale je to sport. Nikdo za to nemůže, každý pro úspěch udělal maximum. Koně skákaly všem skvěle. Bariéra spadne opravdu rychle, kór v tak náročném parkuru. Je to prostě smůla," vykládal několikanásobný mistr ČR.

Prague Lions nakonec skončili devátí, tedy na první nepostupovém místě. Při večerních bojích o finále tak budou chybět, což je mrzí také kvůli divákům. Atmosféra ve slušně zaplněné O2 areně byla totiž velmi dobrá.

„Lidi byli skvělí. Na to, že byl čtvrtek, jich přišel dostatečný počet. Tahle akce se koná v Praze úplně poprvé, takže si myslím, že příští rok přijde od prvního dne určitě více diváků. Tuhle atmosféru, která tady panovala, známe ze závodů v Česku. Jsem strašně moc rád, že české publikum opět potvrdilo, že je nejlepší," pochvaloval si Opatrný, jenž se s koněm Fakírem v multifunkční hale přece jen představí. V sobotu byl měl podobně jako Anna Kellnerová závodit v doplňkové soutěži přes překážky vysoké 150 centimetrů.