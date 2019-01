Jaroš odškrtl z Koruny světa Aconcaguu

Jaroš i se svým parťákem Jiřím Tůmou stanul na vrcholu, jehož největším úskalím je nepředvítatelné klima a zejména silný vítr, v pátek. "Od dvou v noci vařím ze zásob vody, kterou udělal večer Jirka. Ve tři čtvrtě na čtyři jsme na cestě. Zima, vítr, pochybnosti... Oba máme krizi v 6 400 m, kde nasazujeme mačky. Navíc za chvilku následuje traverz, kde je opravdu brutální vítr. Ale ten je zde víceméně pořád," napsal na svém facebooku zatím jediný český horolezec, který slezl všech čtrnáct osmitisícovek bez použití umělého kyslíku.

"Věděli jsme to, mentálně se nachystali, ale dost lidí to tady točí. My ne. Za hodinu odpočíváme pod skalou. Následuje kamenný sráz, kde Jirka "musí". Já pomalu, ale neustále lezu dál. A najednou není kam...!" poznamenal Jaroš.

Čtyřipadesátiletý dobrodruh uzavřel své himálajské dobrodružství v roce 2014 a poté se pustil do projektu Koruny světa. Z té dosud ukrojil vrcholy Mt. Everestu (nejvyšší vrchol Asie, 8850 m, rok výstupu 1998), Denali (Severní Amerika, 6190 m, 2016), Mt. Blancu (Evropa, 4810 m, 1994), Elbrusu (alternativní nejvyšší vrchol Evropy, 5642 m, 2016), Mt. Kosciuszka (Austrálie, 2228 m, 2017) a Mt. Vinsonu (Antarktida, 4892 m, 2017.