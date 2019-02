Hráčem roku amerického fotbalu se stal posedmé Jan Dundáček

Jan Dundáček je tak trochu jako legendární zpěvák Karel Gott. Mezi hráči amerického fotbalu v České republice totiž neohroženě vládne. Quarterback Prague Black Panthers ovládl anketu Česká asociace amerického fotbalu již posedmé. V rámci devátého ročníku galavečera Hráč roku skončil na druhém místě jeho spoluhráč Jan Štiegler a třetí byl Jakub Smutný z Pardubic. Do síně slávy ČAAF vstoupili Jan Vrba a Filip Hobza.

„Celému týmu patří ohromný dík. Bez něj se tyto ceny vyhrávat nedají. Kdybych neměl ofenzivní lajnu, receivery, obranu a trenéry, tak nemám nic a mohu si házet do sítě," prohlásil Dundáček po převzetí ceny.

Přestože americký fotbal patří mezi týmové sporty, tak na mozky týmu quarterbacky je upřena vyšší pozornost. „Nejsem moc zastáncem individuálních ocenění v kolektivních sportech a v americkým fotbale to platí dvojnásob. Je však pravdou, že quarterback je vidět víc, což je patrné také v americké lize NFL," doplnil Dundáček, který se rozloučil v českou Bitters ligou.

Úspěšný quarterback po vítězství v Czech Bowlu sice oznámil konec kariéry, nakonec se však ještě rozhodl pro působení ve Znojmě, kde bude hrát třetí rakouskou ligu. „To rozhodnutí nebylo jednoduché. Já jsem opravdu chtěl skončit s fotbalem, protože časové vytížení je obrovské," přiznal.

Prague Black Panthers proměnili ještě dvě nominace v zisk ocenění. Juniorem roku se stal Ondřej Mička, který se svými výkony dostal i do seniorské reprezentace. Hráčkou roku je Radka Dlabolová. Nejužitečnějšími hráči Bitters ligy byli vyhlášeni Američané. V útoku to byl Michael Lindsey z Brna Sígrs, který pomohl dotáhnout nováčka ligy až do semifinále. Za obranu Erik Hulman, jenž hrál za Pardubice. Ten si v základní části připsal nejvíce skládek soupeře.

Síň slávy České asociace amerického fotbalu se rozrostla o dva nové členy. Jan Vrba si místo mezi elitou amerického fotbalu vysloužil dlouholetým působením v klubu Prague Panthers, se kterými získal dvanáct mistrovských titulů. Filip Hobza je dlouholetým předsedou asociace, stál i u zrodu amerického fotbalu v Česku.