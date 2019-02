Bude to masakr, ví Sáblíková. Narazí i na troufalou Japonku

„Nebudu lhát, jsem unavená, ale konec sezony se blíží, není se na co šetřit," vzhlíží Sáblíková k víkendovému šampionátu na rychlém kanadském oválu. „Čtyři závody ve dvou dnech, to bude masakr, ale je to každý rok stejné, nějak se s tím poperu," hlásí dál ze zámoří.

V sobotu pětistovka a trojka, v neděli 1500 m a pětka. To je program pro ženská rychlobruslařská esa.

Zlato je na krku. Martina Sáblíková vybojovala na MS v Německu první místo na trati 5000 metrů a dosáhla na devatenáctý světový primát v kariéře.

Matthias Schrader, ČTK/AP

„Už na sobě cítím, že se s blížícím startem dostavuje taková ta klasická předzávodní nervozita. Konkurence je obrovská a závodnice hodně vyrovnané. Jedna věc se u mě ale nemění: nevzdávám se předem a chci na ledě nechat všechno, tak to bude i tentokrát," plánuje. Ambice? „Počkejme na sobotu a neděli. Pak budeme všichni chytřejší," reaguje s úsměvem Sáblíková.

Evropský čtyřboj zvládla v lednu v Collalbu jako druhá nejlepší za Antoinette de Jongovou z Nizozemska. Ta nebude chybět ani tentokrát a s ní i ostatní tradiční soupeřky – další Nizozemka Ireen Wüstová a také smělá Japonka Miho Takagiová. Ta čelí mimořádné výzvě. Minulý víkend v Heerenveenu ve stříbrném provedení zvládla sprinterský čtyřboj, hned o týden později si troufá na další, úplně jiný zápřah – velký víceboj. Potvrdí pověst jedinečné univerzálky a obhájí titul? Ten loňský získala v pekelných podmínkách v lijáku na otevřeném olympijském stadionu v Amsterdamu. Zdravotními trablemi sužovaná Sáblíková tam skončila v poli poražených.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková na trati 5000 metrů na MS v německém Inzellu.

Kneffel Peter, ČTK

„Ale byl to neuvěřitelný zážitek pro všechny závodníky. Při každém vstupu na led, pokaždé, když jsem slyšela své jméno, bylo to neskutečně emotivní," říkala před rokem nadšeně Sáblíková k rychlobruslařským orgiím v nizozemské metropoli.

Teď ji i další závodnice čekají parádní, ale poněkud sterilní podmínky haly v Calgary s exkluzivním a rychlým ledem. Bouřlivá atmosféra asi bude chybět...

Co problémy s aklimatizací? „S časovými posuny se vyrovnávám docela těžko, takže to bylo jako na houpačce. Jeden den jsem byla v pohodě, druhý den bylo všechno obráceně," líčí Sáblíková.

Do Kanady však s týmem letěla s dostatečným předstihem už před dvěma týdny. „Právě kvůli posunu, ale taky kvůli tomu, abych nebyla dlouho bez ledu. Už jsem si zvykla a je to v pohodě."

Další zlato! Martina Sáblíková vybojovala na MS v Německu první místo na trati 5000 metrů.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Vzpomínky na dvojnásobně zlaté mistrovství světa v Inzellu utlumila rychle. „Byla to neskutečná euforie. Parádní pocit. Ale vydrželo to jen chvíli. Nebyl čas na slavení. Sezona je dlouhá a já mám před sebou tohle mistrovství světa ve víceboji, po něm ještě finále Světového poháru, takže jsem taky musela trochu trénovat. (úsměv) Každopádně mě výsledky z Inzellu nadchly a uklidnily. Dokázala jsem, že se pořád můžu měřit s nejlepšími, i když už nejsem nejmladší. A to je příjemné," říká jednatřicetiletá česká hvězda.

Cítí i teď formu? Zvládne úvodní sprint, který je pro ni coby pro vytrvalkyni velkou nástrahou a může o všem podstatném rozhodnout?

„Mám natrénováno, cítím se dobře, ale je to víceboj, což je úplně jiný závod než všechny ostatní. Začíná se pětistovkou a o mně se ví, že nejsem sprinterka. Už teď je mi jasné, že pětistovka bude trápení. U mě je to vždycky na téhle trati loterie. Pokusím se ji zajet tak, abych i po ní měla reálnou šanci myslet na slušné umístění," přemítá.

Martina Sáblíková se raduje s trenérem Petrem Novákem z triumfu na MS v Inzellu na 3000 metrů.

Sport Invest

O případném překonání světového rekordu na pětce, který sama drží a které zmiňoval po Inzellu trenér Petr Novák, sama nemluví. „Když jsou ideální podmínky, led v Calgary patří k nejrychlejším na světě, takže se teoreticky dají očekávat hodně dobré časy," je jí jasné, i když zpravidla ještě lepší podmínky bývají na výše položené dráze v Salt Lake City, kde se o týden později jede finále SP. Ale bez její triumfální pětky, jen se závodem na 3000 m. „Už dopředu je jisté, že to bude hodně bolet," ví Sáblíková.