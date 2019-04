Předseda ČOV Kejval očekává brzy přihlášku na olympijské hry v Tokiu: Už máme vybrané bydlení pro sportovce

Olympijské hry 2020 v Tokiu se kvapem blíží. Přípravy běží na plné obrátky, jak Právu potvrdil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který uvítal, že Česko už má prvního sportovce, který vybojoval účast na příštích OH. Nyní šéf ČOV očekává od MOV pozvání a přihlášku, kterou by rád podepsal na Pražském hradě společně s prezidentem Milošem Zemanem.

O první účastnické místo na OH 2020 se postaral střelec Tomeček. Máte představu, kolik českých sportovců by mohlo v Tokiu startovat?

Kvalifikace na olympijské hry už se rozběhly, mnoho sportů bude mít kvalifikaci na letošních vrcholných akcích typu mistrovství světa. Jsem rád, že Jakub Tomeček zajistil pro český tým první místo. Doufáme, že se do Tokia kvalifikuje kolem sto dvaceti sportovců. Kdyby se povedla nominace některému týmovému sportu, počet by tím narostl a zejména by to pomohlo atmosféře v týmu, protože na kolektivní sporty se vždycky chodí hromadně fandit. Do programu her se vrací baseball a softbal, pro oba sporty je to obrovská motivace.

Kdy podá Česká republika přihlášku k účasti na olympiádě?

Přihlášku zasílá Mezinárodní olympijský výbor, očekáváme, že ji dostaneme letos v létě.

Dům v olympijské vesnici v Tokiu, který si český tým vyhlédl, je zatím pod lešením.

ČOV - Pavel Lebeda

Přihlášku v minulosti podepisovali vždy prezidenti republiky. Chystá se obdobný slavnostní akt na Hradě?

Stalo se tradicí, že předseda olympijského výboru podepisuje přihlášku na olympijské hry a nejvyšší ústavní činitel, tedy prezident republiky, podepisuje průvodní dopis adresovaný předsedovi Mezinárodního olympijského výboru. Pražský hrad je z našeho pohledu pro tento akt, který je zároveň nezbytný pro účast českého olympijského týmu na hrách, tím nejvhodnějším místem. Jde o symbol české státnosti.

Podpisu přihlášky se navíc účastní sportovci, kteří reprezentují naši zemi a usilují o nominaci na dané olympijské hry, i legendy českého sportu a dřívější olympionici. Setkání na takovém místě je i pro ně slavnostní záležitostí. Proto bychom i přihlášku na hry v Tokiu rádi podepsali na Pražském hradě. A pevně doufáme, že se pan prezident bude moci zúčastnit a připojí podpis pod průvodní dopis Thomasi Bachovi.

Zázemí kanoistů v tréninkovém středisku v Koči.

Archiv ČOV

Je podpis prezidenta republiky formální záležitostí, nebo povinností či výrazem jeho vztahu ke sportovní reprezentaci státu?

Podpis prezidenta patří k nepsaným pravidlům, je to výraz respektu státu vůči olympijskému hnutí. Podobný slavnostní akt probíhá v naprosté většině vyspělých zemí. Prezident Miloš Zeman sport podporuje. Svědčí o tom jeho účast na olympijských hrách v Soči 2014 a v Riu 2016. Na Pražský hrad také pozval jejich účastníky – nejen medailisty, což bývala tradice v minulosti, ale všechny sportovce, včetně jejich realizačních týmů. Na tom je znát, že chápe samotnou nominaci na olympijské hry jako velký sportovní výkon a úspěch. Toho si vážíme.

Tokio se blíží. Jak daleko jsou přípravy české účasti na OH?

Běží naplno. Šéf mise Martin Doktor byl nedávno v Tokiu na inspekční cestě a vyhlédnul v olympijské vesnici budovu, kde bychom ideálně chtěli mít bydlení pro náš tým. Obhlédl taky sportoviště, řada z nich už funguje nebo je relativně dobře připravená. Přivezl informace o ubytování mimo vesnici, o náročnosti dopravy a spoustu dalších důležitých postřehů. Chystáme také zázemí pro tým a medicínské zajištění. V této oblasti se připravujeme i na problémy s velkým horkem, které se v Japonsku v době her očekává.

Mají svazy zmapovaná olympijská sportoviště a počítá se s účastí na jejich předolympijských generálkách, kterými bývají světové šampionáty a závody světových pohárů v různých sportech?

Vysílání sportovců na tyto soutěže je v kompetenci jednotlivých sportovních svazů, nicméně snahou všech – včetně Českého olympijského výboru – je dopředu znát co nejvíce detailů o jednotlivých sportovištích a místě konání soutěží. Letos proběhnou v olympijském dějišti více než tři desítky testovacích soutěží včetně finále Světového poháru v moderním pětiboji, juniorského mistrovství světa ve veslování, předolympijské regaty v rychlostní kanoistice nebo závodů ve vodním slalomu. Předolympijské testy bude mít velká řada sportů.

Kanoisté na jezeře v Koči. Zleva Jana Ježová, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Jan Štěrba.

Archiv ČOV

Dostali už někteří čeští sportovci možnost seznámit se se specifickým japonským prostředím?

Jednoznačně. Uzavřeli jsme spolupráci s prefekturou Koči a městem Susaki, kde už byli dvakrát na předolympijských kempech rychlostní kanoisté, kteří zde absolvují závěrečnou přípravu těsně před hrami. Díky spolupráci tu dokonce vyrostla nová loděnice a zázemí pro místní klub. Trénovali zde softbalisté, v brzké době sem zavítají atleti. Místní se k nám chovají jako k vlastním a vedle skvělé možnosti přípravy na vodě je tu velice kvalitní sportovní areál pro atletiku, střelbu, plavání a další sporty. V Japonsku navíc hodně závodil například dráhový cyklista Tomáš Bábek. Vzhledem k tradici v judu zná místní prostředí olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek, byl tam i lezec Adam Ondra a mnozí další sportovci.

Česká výprava tradičně patří na olympiádách k nejlépe oblečeným. Už máte vybraný design pro Tokio, a kdo se na výběru a realizaci podílí?

Kolekci – jak sportovní, tak nástupovou – už samozřejmě naplno připravujeme. Pro sportovní kolekci máme opět náš expertní tým s Kateřinou Neumannovou, Ondřejem Synkem, Tomášem Krausem a Martinem Doktorem, kteří detailně řeší jednotlivé součásti vybavení. U materiálů hodně dbáme na to, aby se v nich sportovci dobře cítili i v horku, které očekáváme. Pro nástupovou kolekci jsme do expertního týmu přibrali módní návrhářku Zuzanu Osako, která v Japonsku žila, dokáže propojit obě kultury a má mnoho cenných postřehů. Nástupovou kolekci ozdobí modrotiskem, což je tradiční český i japonský prvek. Víc zatím neprozradím, nechte se překvapit.

Některá sportoviště už jsou zcela hotová, jako například velodrom.

Archiv ČOV

K tradicím patří i Český olympijský dům. Máte v Tokiu vybranou lokalitu?

Máme několik variant, ve hře byl i společný dům se Slováky. Už na tom pracujeme rok a půl a je to velká výzva. Ceny pronájmů v Tokiu jsou tak astronomické, že si ani netroufám žádat jakoukoli instituci, aby nám na projekt Českého domu v pronajatých prostorách přispěla. Snažíme se najít variantu, která pomůže k výrazné propagaci České republiky, a přitom bude rozumná – podobně jsou na tom i další státy.

Nejslavnějším českým sportovcem v Japonsku je gymnastka Věra Čáslavská. Využijete nějakým způsobem její popularitu v této zemi a bude se v souvislosti s olympiádou prezentovat například česká kultura, a české výrobky jako plzeňské pivo?

Jsme pyšní na to, že jedním ze symbolů olympijských her v Tokiu 1964 byla právě Věra Čáslavská, která je dodnes – zejména pro starší generace – nejznámější Češkou v Japonsku. Určitě jí v průběhu olympijských her vzdáme poctu. Naše olympijská mise však nikdy není jen sportovní, vždycky se snažíme využít účasti na olympijských hrách k tomu, abychom prezentovali Českou republiku jako skvělou turistickou destinaci, průmyslově úspěšnou, plnou řady šikovných lidí, na které můžeme být hrdí. Na prezentaci České republiky spolupracujeme s celou řadou organizací a vždy se ji snažíme pojmout komplexně. Stejně jako všichni očekáváme od sportovců špičkové výkony, každý člen našeho týmu je na místě proto, aby odvedl stoprocentní práci.

České kanoisty v Koči přivítali japonští školáci.

Archiv ČOV

Jak je zabezpečena příprava sportovců po finanční stránce, kolik bude stát a kdo se na ní podílí?

Přípravu sportovců řešíme společně se sportovními svazy a rezortními sportovními centry. V současné době je hlavní probíhající nominace na olympijské hry. Příprava a náklady na ni se liší sport od sportu. Věnujeme se komplexnímu zajištění účasti Českého olympijského týmu na olympijských hrách, ale v přípravě se musí řešit především detaily, protože ty jsou pak klíčové pro výkon na olympijské soutěži. Když se na něco zapomene, znehodnotí se tím příprava sportovce a práce celého jeho týmu za čtyři roky. O tom, zda bude někdo třeba pátý nebo zda se postaví na stupně vítězů, rozhodují právě tyhle detaily. Bohužel je obtížné o tom, že úspěch spočívá v detailu a že je třeba medailovým nadějím poskytnout nadstandardní servis, přesvědčit úředníky z ministerstva školství.

Nedávno parlament schválil vznik Národní agentury pro sport. Jak se bude na přípravách na OH podílet a co od ní jako předseda ČOV očekáváte?

Vznik Národní sportovní agentury podporujeme a pevně doufáme, že díky ní bude sport státní správě bližší. Věříme v to především i díky osobě vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky, který je sám bývalý špičkový hokejista a zná problematiku sportovního prostředí. Doufáme, že přinese tu rozhodující změnu, nastaví správné principy státní podpory sportu. Podstatné je, že agentura by měla umožnit programové, víceleté a stabilní financování sportovních svazů a organizací.